Il numero uno di Alfa Romeo, Jean-Phillippe Imparato, ha di recente affermato che l’imminente supercar “6C” è quasi esaurita, nonostante non sia stata nemmeno approvata dalla direzione dell’Alfa Romeo, figuriamoci rivelata in alcun modo, forma o sostanza.

Ai microfoni di Autocar, il CEO del Biscione ha precisato che anche se Stellantis deve ancora firmare ufficialmente il progetto, l’Alfa ha già raccolto depositi dai clienti che non vogliono perdersi l’auto sportiva italiana. Il veicolo, noto solo come 6C, è quasi esaurito e sarà svelato solo più avanti nel corso dell’estate. Poche le informazioni riguardanti l’auto, anche se si prevede un modello capace di contribuire al “DNA di Alfa Romeo” pertanto con spunti stilistici retrò.

Una versione moderna della gloriosa TZ2 o 33 Stradale andrebbe a meraviglia con gli acquirenti facoltosi che desiderano qualcosa di raffinato ed esclusivo. Benzina o elettrica? Difficile a dirsi soprattutto se consideriamo che Stellantis punta molto sull’elettrificazione, e anche marchi come Dodge sono stati costretti ad abbandonare il motore V8 a favore di allestimenti più ecologici. In ogni caso, trattandosi di un’auto in pochi volumi, la speranza è che possa esserci un propulsore ad alte prestazioni magari ereditato da quello ancora implementato sulla Giulia Quadrifoglio.

Storicamente parlando, la nomenclatura delle auto sportive Alfa era basata sul numero di cilindri – con 6C, 8C e, più recentemente, 4C, tutti con tanti cilindri quanti ne indica il nome. Se Alfa dovesse usare l cuore di Giulia Quadrifoglio, si potrebbe rispettare la “tradizione” considerando che si tratta di un motore benzina 2.9 V6 bi-turbo con cilindri opposti a 90°.

Il segmento che occuperà la 6C rimane un mistero, ma di certo non sarà un giocattolo da pista hardcore. Imparato ha promesso un livello di dinamica tale da consentire ai proprietari di guidare l’auto tutti i giorni. Per garantire l’esclusività, la nuova vettura sportiva avrà una produzione limitata. Non solo rinvigorirà un marchio noto per le sue leggendarie automobili, ma forse susciterà un rinnovato interesse per Alfa Romeo come marchio. La casa automobilistica ha lottato per avere successo all’ombra dei marchi premium tedeschi, ma spera di cambiare la situazione con il nuovo Tonale, un crossover compatto progettato per affrontare Audi, BMW e Mercedes-Benz.