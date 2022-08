Nella prima metà dell’anno il settore automobilistico è stato inondato di notizie riguardanti la nuova compatta della divisione BMW M e, in occasione del 50esimo anniversario della società, il marchio ha introdotto anche una serie di vetture sportive come BMW M4 CSL e M3 Touring ampliando ulteriormente la gamma. Ora, finalmente, sappiamo quando verrà presentata anche la nuova BMW M2, la variante G87 sarà ufficialmente rivelata il prossimo 11 ottobre.

Secondo BMW Blog , la serie G87 debutterà con una vasta gamma di colorazioni; Zandvoort Blue (che si dice sia una tonalità non metallica), Toronto Red, Brooklyn Grey e Black Sapphire sono quelli più gettonati. Ci aspettiamo che Alpine White sarà quasi sicuramente l’unica scelta gratuita che si potrà selezionare, ma in ogni caso sarà disponibile l’opzione BMW Individual per chi punta ad una gradazione specifica.

BMW Blog

Come sarà la nuova M2? Sarà alimentata dal medesimo propulsore 3.0 litri biturbo da sei cilindri in linea di M3 e M4, arrivando a produrre circa 440-450 cavalli. Disponibile anche con tecnologia xDrive, M2 avrà delle sospensioni più avanzate di M3 e M4 offrendo quindi uno stile di guida ancora più sportivo e dinamico. Il cambio sarà automatico M-Sport Steptronic a otto rapporti, ma si vocifera che arriverà sul mercato anche una variante manuale a sei rapporti per i più nostalgici.

Nessuna novità al momento per gli interni, ma si prevede che BMW possa aggiornarli a quelli attuali abbandonando quindi le scelte stilistiche adottate con la precedente generazione. Il prezzo? Un vero e proprio mistero, anche se conoscendo le potenze in gioco e cosa offre la concorrenza è lecito attendere un costo di listino intorno ai 65mila, valore assolutamente in linea con il prezzo del modello originale lanciato nel 2015 (F87, 62mila euro). Cifra che potrebbe facilmente lievitare con l’aggiunta di qualche accesorio.