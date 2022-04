Tra qualche ora, nella giornata di domani, BMW debutterà con la sua nuova berlina elettrica di lusso, conosciuta con il nome di BMW i7. Al momento non si hanno molti dettagli in merito, ma sicuramente si tratterà di una vettura di alta gamma, destinata all’elevato comfort corredato da un livello di tecnologia senza limiti. Secondo quanto riportato sul profilo ufficiale di BMW, su Facebook, la vettura sarà caratterizzata dalla presenza di un mastodontico display 8K, una soluzione che raramente troviamo anche all’interno dei salotti più lussuosi.

Soprannominato come “BMW Theater Screen“, sarà un optional dedicato a coloro che sono alla ricerca della multimedialità e streaming senza confini. Analogamente all’Hyperscreen di Mercedes, si tratta di un display imponente quasi end-to-end con una diagonale di 31 pollici; a differenza di quello implementato dal costruttore della Stella, sarà posizionato nella zona posteriore e dedicato interamente ai passeggeri. Non è chiaro, al momento, quanto il display possa coprire la visuale dei passeggeri ed, eventualmente, inficiare la luminosità del tetto considerando che il display non sarà fisso ma retrattile.

All’esterno, è evidente che lo stile sarà in gran parte basato sulla controversa BMW X7 che ha debuttato nell’aprile di quest’anno. Si attende quindi un ampio doppio rene anteriore, impreziosito di un contorno a LED, abbinato a una coppia di proiettori sottili e affusolati. I dettagli del gruppo propulsore non sono ancora confermati, ma abbiamo raccolto alcune informazioni dal sito di BMW USA. L’i7 sarà offerta in declinazione xDrive60, il che significa a trazione integrale con i propulsori elettrici ereditati dalla BMW iX M60. Se è vero, è lecito aspettare circa 610 CV e un’enorme coppia di quasi 1.000 Nm. Il prezzo è naturalmente un mistero, ma considerata la gamma di appartenenza è lecito attendere un prezzo superiore ai 100mila euro.