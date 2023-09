Poco dopo l’arrivo nelle concessionarie della versione elettrica, Fiat annuncia la Fiat 600 Hybrid, la cui immagine è stata finora l’unica a essere diffusa. Questo modello sarà disponibile sul mercato a partire da gennaio 2024.

Sotto il cofano della Fiat 600 Hybrid si trova il sistema ibrido da 100 CV ereditato dalla Jeep Avenger; questo sistema è composto da un motore a tre cilindri turbo da 1,2 litri, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, che include un motore elettrico da 28,5 CV. Sebbene Fiat lo definisca come mild, il funzionamento e la possibilità di muovere l’auto in modalità elettrica lo fa diventare più un sistema full hybrid.

Secondo il produttore, la potenza aggiuntiva del motore elettrico migliora la reattività a bassi regimi eliminando il turbolag e consente il recupero di energia durante il rallentamento. In condizioni di guida normali, il motore è progettato per ottimizzare il consumo di carburante e ridurre le emissioni di CO2 fino al 15% rispetto a un motore a combustione con cambio automatico.

Il sistema ibrido consente anche l’avvio in modalità completamente elettrica (e-launch) e la guida con il motore a combustione spento a velocità inferiori a 30 km/h durante la guida in città, offrendo fino a 1 km di autonomia elettrica su strade urbane ed extraurbane. Anche durante le manovre di parcheggio, la Fiat 600 Hybrid si muove in modalità elettrica.

La Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento: La Prima, che è la versione più completa, e un’alternativa più accessibile. Sono anche disponibili due nuovi pacchetti di servizi: Connect One e Connect Plus. Il primo è incluso con l’acquisto del veicolo e offre servizi di assistenza, chiamata di emergenza e aggiornamenti mensili sullo stato del veicolo. Il pacchetto Connect Plus comprende servizi di navigazione, funzionalità per il controllo remoto del veicolo tramite un’app e il monitoraggio dello stile di guida.

In termini di prezzo, la Fiat 600 Hybrid parte da 24.950 euro posizionandola ben al di sotto della Fiat 500X, che nella versione d’ingresso viene attualmente proposta a 25.950 euro. Disponibili, come da tradizioni Fiat, offerte lancio che permettono di acquistare la vettura con un prezzo vantaggioso.