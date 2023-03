Ford ha pubblicato ufficialmente il configuratore per la Mustang 2024, concedendo ai futuri acquirenti e appassionati la possibilità di capire come sarà il nuovo modello e quali accessori si potranno acquistare e installare. Il configuratore è al momento disponibile solo per il sito americano e non è chiaro se è quando questo modello arriverà anche in Italia (e in Europa).

Il configuratore americano prevede sei allestimenti con cui personalizzare la Mustang, a partire dall’entry-level Ecoboost fino al premium Dark Horse; la differenza tra le versioni è ampia, con una forbice di prezzo davvero importante. Ecoboost parte da quasi 31mila dollari, mentre l’allestimento di maggior pregio atterra a poco più di 61mila dollari.

Il lancio della nuova Mustang è previsto in quattro differenti step: il primo, quello commentato in questa news, prevede la pubblicazione del configuratore con solo alcuni elementi configurabili, il secondo (17 aprile) concederà ulteriori dettagli, il terzo (maggio) nuove immagini e accessori e, infine, il quarto (giugno) sbloccherà tutte le opzioni. La versione più prestazionale è la Dark Horse Premium che arriva ora a 480 cavalli (con il classico 5.0 V8 abbinato a cambio automatico o manuale).

Giocando con il configuratore siamo riusciti a fare una configurazione da oltre 70mila dollari partendo, ovviamente, dall’allestimento più costoso e installando la quasi totalità di accessori disponibili. Al momento il configuratore prevede esclusivamente il modello FastBack, non è escluso che nell’arco che prossimi mesi possa sbloccarsi la possibilità di configurare anche la variante Roadster. Ricordiamo che Ford Mustang, anche nella declinazione Ecoboost con propulsore da 317 cavalli rientra nel territorio del superbollo in Italia e pertanto richiede l’esborso di circa 960 euro all’anno.