Manca davvero poco alla presentazione della nuova Ford Mustang 2024: secondo alcune voci, Ford svelerà il nuovo modello della sua muscle car in occasione del North American International Auto Show, previsto per metà settembre.

In realtà il debutto ufficiale era inizialmente previsto per il mese di aprile 2023, ma negli ultimi giorni sono circolate voci riguardanti la presenza di una delle ‘pony car’ di Ford all’evento di Detroit: l’auto mostrata in quella sede sarà probabilmente un modello non definitivo, ma molto vicino alla versione finale.

L’evento, fermo dal 2019 a causa della pandemia, torna quindi in grande spolvero e si preannuncia particolarmente interessante per i fan della Mustang, anche se per il momento no ci sono conferme ufficiali da parte di Ford. L’ultima dichiarazione in proposito è stata diffusa da Mike Levin, Communcations Director di Ford in Nord America, che ha detto: “La settima generazione della Mustang sta arrivando, e non vediamo l’ora di condividere con voi maggiori dettagli.”

Negli ultimi mesi gli avvistamenti della nuova Ford Mustang sono stati abbastanza frequenti, con tanto di foto spia che però poco ci raccontano della linea dell’auto: secondo alcuni le linee saranno più affilate e squadrate, mentre all’interno ci si aspetta un importante aggiornamento dal punto di vista tecnologico, con l’integrazione di una strumentazione digitale molto ampia che va a fondersi con il sistema di infotainment integrato nel moderno cruscotto. Il tutto sarà impreziosito da materiali di qualità più alta rispetto al passato, e da una nuova leva del cambio.

Per quanto riguarda i motori, Ford ha già ipotizzato di utilizzare il 4 cilindri turbo portandolo a circa 320 cavalli di potenza, e in futuro ci possiamo aspettare anche una variante ibrida in grado di offrire prestazioni paragonabili a quelle di un V8, ma con consumi sensibilmente più bassi.

La data è già fissata per tutti gli appassionati: 14 settembre, giorno in cui il North American International Auto Show di Detroit aprirà i battenti al grande pubblico, dopo un paio di giorni di evento dedicati interamente alla stampa di settore.