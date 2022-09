In Italia non c’è molto la cultura della muscle car ma negli Stati Uniti ne vanno pazzi, ed è proprio per questo motivo che in questi giorni tutti i fan della Mustang sono in fervente attesa: entro qualche giorno, più precisamente il 14 settembre, Ford svelerà la nuova generazione della sua iconica Mustang, spinta ancora una volta da un motore V8 Coyote. Qualche ora fa Ford ha pubblicato un nuovo, brevissimo teaser dedicato alla Mustang, in cui ha svelato un dettaglio della parte posteriore dell’auto.

Magari così su due piedi questo teaser potrà non sembrare niente di interessante, ma un occhio attento noterà subito un paio di dettagli importanti: innanzitutto è scomparsa la barra nera di plastica lucida che correva orizzontalmente tra i fari posteriori della Mustang, un dettaglio che accomunava tutte le Mustang della precedente generazione.

Inoltre, all’interno della scritta GT si può notare un’incisione che recita la parola “Performance“: fino ad oggi il pacchetto Performance per la Ford Mustang era disponibile solo come optional, mentre il fatto che Ford abbia deciso di realizzare un badge apposito fa pensare che stavolta si tratti di uno degli allestimenti proposti direttamente dalla casa con l’intento di migliorare le prestazioni sportive dell’auto.

Se la Mustang Mach-E ci ha insegnato qualcosa, con la sua versione GT Performance Edition proposta come un vero e proprio allestimento, è che Ford ha cambiato strategia per quanto riguarda i suoi modelli ad alte prestazioni; non ci resta che attendere il 14 settembre e scoprire quali saranno le intenzioni della casa americana.

Intanto, gli appassionati Mustang si preparano ad ammirare la nuova generazione dell’amatissima muscle car, che stavolta è destinata solo a ricevere un leggero aggiornamento estetico e non una vera e propria rivoluzione tecnica: la confermano anche i pochi scatti rubati dai fotografi durante i test delle ultime settimane.

Sotto al cofano invece continueremo a trovare il motore V8, o eventualmente il motore EcoBoost, con possibilità di abbinamento a un cambio manuale a 7 rapporti – dettaglio importantissimo di cui ci eravamo già accorti in occasione della nostra prova della Mustang Mach 1 di qualche mese fa.