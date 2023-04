Il prossimo crossover subcompatto Ford Puma del 2024, il cui lancio è previsto per il prossimo anno, potrebbe condividere il propulsore completamente elettrico del furgone E-Transit Courier presentato ieri da Ford Pro. In versione completamente elettrica, il più piccolo veicolo elettrico commerciale di Ford utilizza una versione elettrificata dell’architettura B2E a trazione anteriore ereditato dalla attuale Puma.

Inoltre, Ford ha affermato di aver “progettato il propulsore elettrico per Puma e Courier allo stesso tempo”, suggerendo che i due veicoli elettrici condivideranno specifiche simili. La casa automobilistica ha anche affermato che è al lavoro su una sola batteria per il furgone più compatto, suggerendo che anche la Puma potrebbe trarne beneficio. Poiché la batteria è il singolo componente più costoso di un veicolo elettrico, e E-Transit Courier e Puma EV 2024 dovrebbero essere i veicoli elettrici Ford più convenienti in Europa, condividere il pacco batteria dal punto di vista economico è estremamente logico.

Ford non ha rivelato le specifiche complete per l’E-Transit Courier, come dettagli chiave legati alla capacità della batteria e all’autonomia, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane compariranno maggiori aspetti. Il furgone E-Transit Courier beneficia di un motore elettrico anteriore da 100 kilowatt (134 cavalli) e che può caricare fino a 100 kW utilizzando un caricabatterie rapido. In questo caso, può aggiungere 87 chilometri in 10 minuti e ricaricare dal 10 all’80 percento in meno di 35 minuti.

Sulla base di questi numeri, Autocar stima che la capacità della batteria dell’E-Transit Courier sia di 55 chilowattora, che in teoria sarebbero sufficienti per la Puma EV per percorrere circa 350 km. Un’autonomia modesta, ma completamente allineata a quella di Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric e forse anche Mini Aceman. Al momento siamo ancora nel territorio delle indiscrezioni e abbiamo imparato nel corso degli anni che alcuni rumor possono essere giusti come, anche, tremedamente sbagliati; ricordiamo a questo proposito che Ford ha a disposizione una ricca serie di possibilità e non è detto che si affidi al propulsore da 100 kW di E-Transit Courier.