La casa automobilistica italiana Lancia è nota per aver costruito alcune delle auto più belle di tutti i tempi, come Fulvia, Delta Integrale, Stratos e 037. Negli ultimi anni, tuttavia, Lancia si è focalizzata solo su un modello dedicato alla città che noi tutti conosciamo con il nome di Ypsilon. In una recente intervista, il CEO di Lancia Luca Napolitano ha affermato che il marchio storico avrebbe avuto una rinascita, caratterizzata da un passaggio completo ai veicoli elettrici entro il 2026. I dettagli di questo cambiamento sono stati recentemente condivisi in un piano strategico che include tre nuovi modelli ogni due anni a partire dal 2024, anno in cui assisteremo all’arrivo della nuova Lancia Ypsilon elettrica.

Successivamente, nel 2026, giungerà sul mercato un nuovo crossover firmato Lancia che dovrebbe inserirsi nel segmento delle ruote alte compatte. Riporterà il nome di Aurelia, come la storica vettura del 1958. Solo nel 2028 arriverà la Delta, la famosa berlina squadrata che ha fatto innamorare grandi e piccini. Come tutti gli altri modelli, anche Delta sarà tuttavia elettrificata pertanto le differenze rispetto allo storico modello saranno più che nette. La nuova Lancia Delta, come anticipato dallo stesso Napolitano, sarà tuttavia fedele al DNA del modello originale e non si esclude il ritorno di Lancia nel mondo dei Rally e anche l’utilizzo della sigla HF. Tutto dipenderà da come andranno le cose nei prossimi anni per il brand premium del gruppo Stellantis.

Le informazioni in merito alle vetture stradali sono ancora contenute, ma secondo quanto riportato Lancia integrerà un sistema chiamato Sound Air Light Augmented, o SALA in breve, ossia una “interfaccia virtuale minimalista e intelligente” deputata a controllare l’audio, il clima e l’illuminazione con un solo pulsante. Lancia afferma che questi tre nuovi prodotti la aiuteranno a coprire il 50% del mercato europeo, favorendo le vendite del gruppo Stellantis nel settore premium e lusso. Oltre a diventare un marchio di veicoli elettrici, Lancia promette che il 50% delle superfici interne saranno realizzate con materiali ecosostenibili.