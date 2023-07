Mini ha presentato un’anteprima delle innovazioni tecnologiche interne che saranno introdotte sulle sue nuove auto di prossima generazione. Il marchio, di proprietà di BMW, è sempre stato noto per preservare l’eredità delle sue auto, sia nello stile che nelle caratteristiche di guida, ma ora sta abbracciando un nuovo approccio più moderno. Il cambiamento più evidente è rappresentato dalla prima console centrale completamente OLED.

Prima di questa versione, Mini aveva già iniziato a sostituire gli elementi analogici con uno schermo LCD rettangolare all’interno della struttura circolare, ma ora l’intero pannello è diventato digitale grazie alla tecnologia OLED, offrendo un risultato sbalorditivo. Il display è alimentato da un nuovo sistema operativo chiamato “MINI Operating System 9”, basato sull’Android Open Source Project (AOSP) e progettato per seguire le interfacce standard dell’elettronica di consumo.

Mini ha adottato un design chiamato “Charismatic Theming” per integrare elementi statici e dinamici nell’interfaccia utente del cruscotto, che si adatta perfettamente alla forma circolare del pannello OLED, che ha un diametro immersivo di 240 mm. Il sistema offrirà agli utenti fino a otto modelli di esperienza Mini, ognuno con un’interfaccia utente diversa, tra cui Core, Go-Kart, Green, Balance, Vivid, Personal e Trail, per mantenere la guida divertente e coinvolgente.

Una caratteristica distintiva dell’OLED da 9,4 pollici è la funzione di gioco AirConsole, già introdotta anche su altre auto BMW. Gli utenti possono connettere i propri smartphone utilizzando un codice QR visualizzato sul display e utilizzarli come controller per giocare su un ampio schermo, anche in modalità multiplayer. Tra i giochi semplici disponibili ci sono Go-Kart Go, Golozo e Overcooked.

Mini OS 9 include anche il Mini Intelligent Personal Assistant, che può essere attivato dicendo “Hey Mini” o premendo un pulsante push-to-talk. Inoltre, sul display OLED, il personal assistant è rappresentato visivamente dal logo stilizzato di Mini o da Spike, un simpatico cagnolino animato. Il nuovo pacchetto tecnologico Mini sarà disponibile sulle nuove auto di prossima generazione che verranno presentate entro la fine dell’anno. Queste nuove innovazioni mostrano chiaramente la volontà di Mini di adottare soluzioni moderne e all’avanguardia, pur mantenendo il fascino e l’eredità del marchio.