La nuova supercar YangWang U9 di BYD è stata recentemente presentata in anteprima allo Shanghai Auto Show e oltre a offrire molte delle caratteristiche che ci aspettiamo dai veicoli elettrici, ha alcuni assi nella manica unici. Questi includono un sistema di sospensione avanzato diverso da qualsiasi altro che abbiamo visto prima.

Durante la presentazione della supercar elettrica in Cina, il marchio YangWang di BYD l’ha mostrata rimbalzare su e giù mentre si dirigeva verso il palco. Vedere una supercar fare questo tipo di movimento è abbastanza strano ed è più facile attenderlo da una innovativa berlina o da un SUV di lusso, come per altro fece la Mercedes con le sospensioni pneumatiche del GLE qualche anno fa. Il sistema di BYD è ancora più avanzato e più impressionante.

Sotto la pelle dell’U9 c’è quello che YangWang chiama il suo sistema di sospensione “Disus-X”. Questo sistema comprende l’Intelligent Damping Body Control System (Disus-C), l’Intelligent Hydraulic Body Control System (Disus-P) e l’Intelligent Air Body Control System (Disus-A) della casa automobilistica e fornisce complessi movimenti verticali, laterali e longitudinali di controllo, “superando i suoi pari” con i loro sistemi più avanzati, afferma BYD. Il rimbalzo messo in mostra dalla casa automobilistica si basa esclusivamente sulla potenza cinetica delle sospensioni.

Durante la presentazione è stato anche mostrato un secondo video ancora più intrigante di U9 dove mostra la supercar giallo brillante che guida su tre ruote, utilizzando il sistema di sospensione per sollevare l’angolo senza una ruota per evitare di raschiare lungo il terreno. Questa certamente non è una caratteristica che verrà utilizzata spesso dai clienti, ma potrebbe essere utile se dovessero riscontrare un grave guasto a pneumatici o cerchioni.

Naturalmente U9 non vanta solo di un rivoluzionario telaio, ma anche di quattro motori elettrici che si combinano per erogare 1.100 CV e 1.280 Nm di coppia. Sistemi capaci di spingere la supercar a 100 km/h in soli 2 secondi e percorrere 700 km con una singola carica.