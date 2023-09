L’ultima notizia che sta facendo scalpore tra gli appassionati di veicoli elettrici riguarda la presunta variante Performance della Tesla Model 3 “Highland”. Sebbene il veicolo non sia ancora stato presentato, un certificato di tipo europeo rilasciato da RDW sta alimentando la speculazione su un’inedita configurazione del motore elettrico per la prossima berlina completamente elettrica del marchio.

La Model 3 Performance è considerata da molti il veicolo più divertente della linea Tesla. Con dimensioni più compatte rispetto alla Model S Plaid e un prezzo più accessibile, offre un’esperienza di guida straordinaria. La Model 3 Performance attuale è in grado di accelerare da 0 a 100km/h in soli 3,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 261 km/h.

Dopo l’ultimo aggiornamento del modello denominato “Highland“, gli appassionati sono rimasti sorpresi dal fatto che l’EV rinnovato fosse disponibile solo in due varianti: single-motor RWD e Long Range Dual Motor AWD. La versione Performance della Model 3 sembrava essere sparita, una strana omissione considerando la sua popolarità.

Tuttavia, un certificato di tipo europeo rilasciato da RDW a luglio ha elencato quella che si crede essere la nuova versione della Model 3 Performance, contraddistinta dalla lettera “T” all’ottava posizione del numero di identificazione del veicolo (VIN). Poiché l’ottava cifra di un VIN corrisponde solitamente al tipo di motore di un veicolo, la presenza della lettera “T” nel nuovo Model 3 Performance è molto intrigante.

Tesla ha precedentemente utilizzato la designazione “T” nei VIN dei modelli europei Model S e Model X Plaid, entrambi dotati di configurazioni a trazione integrale a tre motori. Anche se è improbabile che Tesla rilasci una Model 3 a tre motori, l’azienda potrebbe decidere di adottare uno dei motori dei veicoli di punta Model S/X Plaid per la nuova versione top di gamma della berlina elettrica. L’adozione di un motore proveniente dai veicoli migliori di Tesla potrebbe rendere la Model 3 Performance ancora più straordinaria.

Resta da vedere come Tesla migliorerà la Model 3 Performance, considerando che il veicolo è già oggi eccellente. Tuttavia, non sorprenderebbe se Tesla apportasse miglioramenti significativi alle prestazioni. Con tali miglioramenti, sarebbe difficile per i concorrenti eguagliare Model 3 Performance sia in termini di prezzo che di prestazioni.