Tesla sta lavorando su un aggiornamento completo per la berlina Model 3, come dimostrano i vari avvistamenti di prototipi che si trovano online e di cui abbiamo parlato in questo approfondimento. Mentre abbiamo visto una foto che mostra il nuovo volto della Model 3, non abbiamo ancora informazioni certe su come sarà la parte posteriore del veicolo. Tuttavia, un utente di Twitter, @CYBRTRK420, ha creato un rendering che mostra come potrebbe apparire il retrotreno della berlina elettrica.

L’immagine pubblicata presenta un diverso set di luci posteriori e un diffusore posteriore simile alla Model Y; è importante sottolineare che questo rendering è stato creato da un appassionato e non rappresenta un’immagine ufficiale della Model 3 aggiornata, nota come “Progetto Highland”. Tuttavia, sarà interessante vedere quanto il rendering si avvicinerà all’idea di Tesla quando debutterà ufficialmente il nuovo modello.

Tesla ha annunciato per la prima volta le sue intenzioni di rinnovare il modello entry-level nel settembre 2022, con la produzione prevista inizialmente in Cina nel primo trimestre del 2023. Tuttavia, sembra che Tesla sia in ritardo su quanto preventivato.

Secondo quanto riferito, il “Progetto Highland” mira a ridurre il numero totale di parti necessarie per l’assemblaggio, rendendo la produzione più economica e veloce. La Model 3 aggiornata avrà paraurti anteriori e posteriori ridisegnati, specchietti laterali leggermente aggiornati, nuove telecamere e interni rivisti. Il veicolo rinnovato è probabile che arrivi sul mercato nelle declinazioni presenti attualmente, quindi RWD (standard), Long Range e Performance. Non ci rimane che attendere per ulteriori dettagli.