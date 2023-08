Mentre la maggior parte di noi sogna di possedere una supercar, le persone che effettivamente possono permettersi di trasformare quel sogno in realtà cercano un modo per far risaltare la propria auto tra le centinaia di altre simili che circolano nelle grandi città del mondo. Insomma, possedere una F8 Tributo Rosso Ferrari senza poterla personalizzare la rende, praticamente, identica a quella di un qualsiasi altro potenziale acquirente; come rimediare?

Semplice, McLaren con il suo programma Special Operations (MSO), il servizio di personalizzazione su misura interno dell’azienda, ha ideato un modo sorprendente per soddisfare il desiderio dei suoi clienti di essere unici, anche se si tratta di una soluzione che potrebbe mettere in difficoltà una normale officina di riparazione.

Conosciuta con il nome di Spectrum Theme e disponibile solo sulla nuova 750S, la versione rinnovata della vecchia 720S, questa opzione di vernice segmentata sposta la tonalità del colore da chiaro a scuro attraverso una serie di strisce sulle portiere ad ali di gabbiano. McLaren afferma che raggiungere la finitura con sette tonalità ha richiesto ai suoi esperti di verniciatura di sviluppare colori e miscele di vernice completamente nuovi per ogni segmento.

Le auto con tema Spectrum possono anche essere personalizzate con altre opzioni MSO, come finiture in pelle, targa dedicata e appendici in fibra di carbonio con loghi MSO a effetto sfumato Spectrum dipinti a mano. I clienti possono anche scegliere di avere la parte inferiore dello spoiler attivo del modello 750 in un colore contrastante.

McLaren ha mostrato solo le immagini della vernice 750S in Spectrum Blue, ma è possibile ordinare anche Spectrum Orange e Spectrum Grey. Qualunque sia il colore scelto, è meglio sperare di non fare graffi alla portiera in un parcheggio, perché dubitiamo che la maggior parte delle carrozzerie sarebbe entusiasta di provare a replicare questo modello.