Dal 28 settembre al 1 ottobre, i fan di Porsche potranno osservare da vicino le versioni a grandezza naturale di Sally Carrera e Saetta McQueen al WeatherTech Raceway Laguna Seca. Come promemoria, entrambe le auto derivano dal cartone Cars e Saetta McQueen è un’auto da corsa doppiata che si innamora di Sally Carrera, una Porsche 911 Carrera.

Poiché Sally è una Porsche, è stata conservata al Museo Porsche di Stoccarda, in Germania; mentre Saetta McQueen è conservata al Petersen Automotive Museum di Los Angeles, California, a breve distanza da dove si svolgerà Rennsport Reunion 7.

Oltre alle due auto della promozione cinematografica, all’appuntamento ci sarà la 911 Sally Special, unica nel suo genere, progettata da Porsche per rendere omaggio all’auto basata sulla 996 utilizzando una nuova 992 Carrera GTS. L’auto è stata venduta all’asta lo scorso anno per la cifra esorbitante di 3,6 milioni di dollari, il cui ricavato è andato a Girls Inc. e all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Ma cos’è la Sally Special? Questo modello è molto più di una semplice 911 blu. Oltre all’esclusiva vernice “Sally Blue Metallic”, Porsche ha anche fabbricato cerchioni personalizzati per l’auto ispirati alle iconiche ruote “Turbo Twist” della generazione 996. Oltre a questo, ha realizzato gli alloggiamenti dei fari cromati invece del solito nero. Il tocco esteriore finale è un tatuaggio gessato sul lato inferiore dello spoiler pop-up identico a quello che Sally aveva nel film.

Porsche ha lavorato con la sua maestria anche sugli interni della 911, che presentano una serie di materiali, finiture e stemmi esclusivi. L’abitacolo è rifinito in pelle Chalk e i sedili e i pannelli delle portiere presentano un motivo del tutto unico. Le cuciture blu, infine, riappaiono anche sui sedili e sul volante.