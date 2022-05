Ken Block non è certo nuovo ad auto dalla potenza incredibile, e la nuova Porsche 911 realizzata da Hoonigan e BBi Autosport riesce a mettere in ombra tutti i modelli già visti in passato: conosciuta ufficialmente come ‘Hoonipigasus’, si tratta di una Porsche unica nel suo genere con motore centrale, e sarà la fidata compagna di Ken Block in occasione del Pikes Peak International Hill Climb del 2022.

L’obiettivo di quest’auto è semplice: essere la più veloce di tutto il Pikes Peak, e sembra che gli ingredienti per ottenere questo risultato ci siano tutti. L’auto pesa 1000 kg tondi tondi, è spinta da un motore centrale twin turbo da 4 litri di cilindrata in grado di produrre 1400 cavalli, e dispone di un set di sospensioni intelligenti che si regolano automaticamente in altezza secondo i dati forniti dal GPS e dalle telemetrie delle passate edizioni. Il tutto è appoggiato su gomme slick molto larghe, pensate appositamente per lo stile di guida di Ken.

Inutile dire che quest’auto sarà la regina della gara, non solo per le sue incredibili capacità tecniche ma anche per la livrea, particolarmente appariscente: progettata da Guccighost, la livrea è un omaggio alla Porsche 917/20 del 1971, conosciuta come “Pink Pig”, il maiale rosa.