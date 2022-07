La Cadillac Escalade-V è il SUV di grandi dimensioni (sette posti) più potente al mondo e, come tale, sarà sicuramente molto richiesto in tutti i mercati dove verrà proposto; presentato lo scorso maggio, il mostruoso SUV vanta un quasi anacronistico propulsore V8 sovralimentato da 6,2 litri assemblato a mano. La potenza erogata è di 682 cavalli, con una coppia di quasi 900 Nm. GM afferma che, nonostante la massa, lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in poco più di 4 secondi ed è in grado di superare il quarto di miglio in 13 secondi.

Un unico comando denominato V-Mode, integrato in una zona strategica davanti alla leva del cambio, permette di accedere ad un setup personalizzato che modifica l’assetto, la reattività dello sterzo, la risposta del pedale del freno, l’apertura delle valvole dell’impianto di scarico, la ripartizione della coppia tra gli assi e la regolazione dell’assetto. Il gigantesco SUV, sicuramente progettato per lo più per le strade americane che per quelle europee, non vanta esclusivamente un look aggressivo caratterizzato da paraurti modificati e impreziositi, ma anche interni più lussuosi del modello dal quale deriva con sofisticati sistemi di intrattenimento di ultima generazione.

Gli appassionati del genere e del brand sicuramente non si faranno scappare questa vettura, ma quanto di potrebbe pagare il primissimo modello prodotto dalla fabbrica? A quanto sembra tanto, decisamente una cifra astronomica. Atteso per il 2023, il primo esemplare è stato recentemente venduto all’asta per 500mila dollari in occasione di una raccolta fondi per il Pensole Lewis College of Business & Design. Oltre al mezzo milione generato dall’asta, alla causa sono stati donati ulteriori 25.000 dollari per un totale di $ 525.000. Una cifra, come anticipato, fuori da ogni contesto soprattutto perché si tratta di un SUV.