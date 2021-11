La prima elettrica di Subaru è un SUV e si chiama Solterra

In vendita a livello globale per metà 2022, la Solterra è la seconda vettura che nasce in seguito alla stretta partnership tra Subaru e Toyota, dopo la presentazione della Toyota bZ4X che appare tecnicamente identica.

Come suggerito da precedenti immagini, la Solterra si discosta minimamente dalla “sorella” bZ4X con la quale condivide numerosi aspetti. Le differenze principali riguardano la griglia anteriore e la firma luminosa, due aspetti più evidenti nel SUV di casa Subaru. Rispetto all’attuale gamma, la nuova Solterra si inserisce nel medesimo segmento di Forester con dimensioni e ingombri del tutto simili.

Nonostante la sua stretta parentela con l’elettrica di Toyota, Subaru precisa che Solterra segue alcuni aspetti ed elementi fondamentali per il marchio come, ad esempio, la trazione integrale. L’influenza di Subaru sull’architettura si estende alla trasmissione, composta da una coppia di motori da 107 CV per una potenza totale di 214 CV, che promette un controllo preciso di ciascuna ruota. Disponibile, inoltre, diverse modalità di guida tra cui la familiare “X-Mode” che migliora le qualità in fuoristrada e su manto sconnesso del SUV elettrico.

Ad alimentare i due propulsori sarà presente una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh (ricarica 150 kW) in grado di offrire un’autonomia di 460 km nel ciclo WLTP. Nonostante Subaru abbia pubblicato poche immagini dell’auto, in attesa del debutto a Los Angeles la prossima settimana, un primo sguardo all’abitacolo conferma che sarà una corrispondenza quasi esatta del la Toyota, con un ampio tunnel centrale impreziosito, al centro, da uno schermo con controlli touch screen. Il prezzo è ancora un mistero, sicuramente la prossima settimana saranno disponibili ulteriori dettagli.