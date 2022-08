Nel 2023 Jeep farà debuttare la sua prima auto 100% elettrica, ma ad oggi non ne sappiamo praticamente nulla: niente nome, niente specifiche tecniche, niente di niente. Tranne l’aspetto, quello oggi un po’ di più lo conosciamo grazie alle foto spia trapelate in rete nelle ultime ore.

Secondo alcune voci, ovviamente non confermate da Jeep o da Stellantis, la prima Jeep elettrica dovrebbe avere un prezzo leggermente più alto dell’attuale Jeep Compass, e sarà svelata ufficialmente nel mese di ottobre.

Un fotografo particolarmente attento però è stato in grado di rubare qualche immagine dell’auto, venuta allo scoperto per girare uno spot pubblicitario in Portogallo. Secondo alcuni appassionati, la nuova Jeep 100% elettrica utilizzerà la piattaforma di PSA e-CMP, la stessa da cui sono nati alcuni modelli di DS.

Carlos Tavares, parlando del futuro di Jeep, ha sottolineato come l’elettrificazione non farà altro che amplificare le capacità più apprezzate delle Jeep; il primo modello sarà lanciato nella prima metà del prossimo anno ed entro il 2025 il marchio avrà un modello elettrico per ognuno dei segmenti SUV.

Il 2025 è anche l’80° anniversario del marchio Jeep e non possiamo che aspettarci delle grandi celebrazioni, specialmente dopo che lo stesso CEO di Jeep, Christian Meunier, ha confermato l’affermazione di Tavares in merito alla ricchezza del catalogo elettrico di Jeep entro quella data.

A giudicare dalle foto, questa Jeep elettrica è compatta e dedicata alla vita cittadina: non si tratta di un fuoristrada estremo – quelli saranno probabilmente gli ultimi a essere elettrificati – e venderà senza dubbio molti esemplari tra coloro che oggi guidano mezzi come la Jeep Renegade, che di fuoristrada ha proprio ben poco.

In attesa di ulteriori dettagli sulla prima Jeep 100% elettrica, vi riportiamo tutte le foto scattate dal paparazzo che è riuscito a infiltrarsi sul set dove hanno girato lo spot dedicato all’auto in arrivo entro pochi mesi.