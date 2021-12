La prima Lamborghini elettrica arriverà verso il 2027: la svolta è vicina

Passare da veicoli a combustione interna a soluzioni elettriche sembra essere inevitabile per tutte le case automobilistiche, anche per chi costruisce supercar o veicoli di fascia molto alta. Questo genere di produttori sembra meno incline a puntare sui veicoli elettrici puri ma più propenso a progettare soluzioni ibride, in grado di mantenere le tradizioni del marchio. Un esempio è rappresentato da McLaren, con Artura, o Porsche, con 911. Sebbene questa decisione, i marchi dovranno cambiare strategia e, come Ferrari, adattarsi ai tempi e abbracciare più concretamente l’elettrificazione.

Lamborghini è un marchio di supercar estremamente forte nel settore e caratterizzato da uno stile audace, completo di una propria anima che si tramanda ormai da generazioni. I propulsori del marchio del Toro sono famosi in tutto il mondo e la melodia generata dal muscoloso V12 o dal più compatto V8 è impareggiabile. A questo proposito, il CEO Stephan Winkelmann ai microfoni di Yahoo Finance ha evidenziato le future strategie suggerendo l’arrivo di una soluzione elettrica tra il 2027 e 2028, abbinata ad una serie di modelli endotermici alimentati, forse, da carburanti sintetici. Le prime indiscrezioni suggeriscono che le soluzioni ICE saranno facilmente ibride, forse mild-, così da mantenere le tradizioni del marchio e, al tempo stesso, compensare le emissioni.

Come sarà la prima elettrica? Difficile da dirsi anche se la speranza degli appassionati risiede nell’arrivo di una Gran Turismo 2+2 posti, simile all’Estoque e all’ Asterion, capace di misurarsi con Taycan e tutte le altre soluzioni elettriche di alta gamma. Successivamente potrebbe giungere sul mercato la seconda generazione di Urus, la vettura più venduta in Lamborghini, alimentata da un sistema elettrico sviluppato in collaborazione con Audi, marchio che ha abbracciato l’elettrificazione ormai da diverso tempo. Lo sviluppo di una GT 2+2 potrebbe collocare il marchio in un segmento di mercato inesplorato, favorendo quindi l’azienda italiana a far crescere i suoi volumi di vendita; Lamborghini potrebbe ri-tentare la strategia vincente di Urus e trovare una clientela ancora sconosciuta.