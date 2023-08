Lamborghini ha annunciato che questo mese verrà presentato il suo primo veicolo 100% elettrico; l’auto sarà mostrata in forma di prototipo alla Monterey Car Week. Come se non fosse abbastanza eccitante, Autocar prevede che sarà simile al concept unico Lamborghini Estoque presentato al Motor Show di Parigi del 2008. La berlina a quattro porte era stata accantonata a causa dell’imminente crisi finanziaria, ma il clima economico odierno, per quanto incerto, sembra lasciare molto spazio a modelli costosi: i risultati di vendita di Lamborghini nella prima metà di quest’anno sono stati, ancora una volta, da record.

Sin dalla sua fondazione nel 1963, Automobili Lamborghini ha realizzato modelli unici che segnalano la direzione tecnica e stilistica che l’azienda prenderà nell’immediato futuro. Si tratta di prototipi di design o tecnici o sperimentazione di nuovi concept per aiutare a sviluppare le Lamborghini a venire. Negli anni ’60, queste one-off erano molto spesso auto da esposizione destinate alle sfilate dei saloni automobilistici. In anni più recenti, la designazione è passata da ”one-off” a una categoria creata appositamente da Lamborghini: ”few-off”, in sostanza un numero limitato di vetture per i clienti più affezionati che anticipano o esaltano le soluzioni tecniche più avanzate che verranno utilizzate sulle vetture di serie negli anni successivi. La stessa formula sarà ripetuta tra pochi giorni alla Monterey Car Week in California, dove Automobili Lamborghini presenterà il prototipo della sua prima vettura 100% elettrica”

Quindi questo ci suggerisce alcune cose. Per cominciare, la Lambo EV non sarà venduta con la stessa proliferazione della Lamborghini Urus; questa sarà un’edizione limitata e, quindi, un’auto davvero molto rara. Come sarà? La pubblicazione britannica afferma che la 2+2 “dovrebbe trarre una leggera ispirazione dalla Lamborghini Estoque”. Sfortunatamente, il rapporto afferma anche che l’elettrica potrebbe essere un crossover di qualche tipo. Autocar afferma che questo servirà per ospitare un pacco batteria montato sul pavimento, ma come ha dimostrato Rimac Nevera, ci sono altre possibilità di confezionamento.

A questo punto, non c’è alcuna conferma espressa che si tratterà di un crossover, solo una dichiarazione del CEO Stephan Winkelmann secondo cui “sarà più utilizzabile quotidianamente” e che sarà “un’auto a due porte con maggiore altezza da terra”. Tuttavia, da quel rapporto, Winkelmann ha dichiarato ad Autocar che i requisiti di confezionamento dei veicoli elettrici “aprono strade interessanti” per potenziali progetti.

Qualunque sia la forma e il layout finale, possiamo essere certi che Lamborghini abbia esaminato a fondo i sogni dei suoi clienti per assicurarsi che desiderino quello che verrà commercializzato. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, pertanto l’appuntamento è fissato per il prossimo 18 agosto al Motorsports Gathering.