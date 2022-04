Prima che la McLaren Elva detenesse il titolo di hypercar più estrema appartenente alla formazione della Ultimate Series, c’era la famosa P1. Considerata come successore diretta della leggendaria F1 degli anni ’90, l’ibrida plug-in a motore centrale ha debuttato per la prima volta nel 2013. Nonostante abbia compiuto quasi 10 anni e siano stati prodotti appena 375 unità, è una delle hypercar più ricercate di sempre.

La vettura in vendita, in questo splendido Vulcan Yellow, si distingue dalle restanti P1 per un motivo più che inaspettato in quanto rappresenta il primo modello in assoluto consegnato ad un cliente. Venduta in precedenza a quasi a 1.3 milioni di dollari ora, nemmeno un anno dopo, è riapparsa all’asta con un prezzo notevolmente superiore.

Bell Sport & Classic, con sede nel Regno Unito, l’ha inserita in vendita a quasi 1.8 milioni di dollari: una differenza di prezzo notevole. La vettura, con poco più di 5.000 km, ha percorso appena 200 km dalla sua ultima transazione restando, pertanto, praticamente illibata.

L’esemplare, come accennato, vanta una speciale vernice Vulcan Yellow che si estende fino alle pinze freni; in aggiunta, sono presenti diversi dettagli in carbonio che impreziosiscono il look già esclusivo della supercar inglese. All’interno, una tenue combinazione di pelle nera/Alcantara domina tutto l’abitacolo; non sorprende che l’interno sembri privo di imperfezioni e si presenti come nuovo, dopotutto la vettura ha un chilometraggio davvero ridotto. La McLaren P1 è divenuta importante nel corso degli anni grazie alla sua inedita configurazione: si tratta di una soluzione ibrida da 3,8 litri capace di erogare più di 900 cavalli con una inebriante coppia di 664 Nm.