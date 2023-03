Per Mercedes-Benz è stato un anno molto impegnativo dal momento che negli ultimi mesi ha rilasciato una serie di nuovi modelli più o meno elettrificati; ma nonostante questo, neanche il simbolo dell’eccellenza di Stoccarda accenna a rallentare, con un documento interno trapelato che suggerisce che la nuova vettura sportiva Mercedes-AMG GT arriverà prima di quanto pensiamo.

Una notizia trapelata da un editoriale spagnolo suggerisce che la nuova AMG GT potrebbe arrivare nel corso del prossimo ottobre, sebbene non sia chiaro se sarà presentata in occasione di quella data o messa direttamente in vendita. In tal caso, possiamo aspettarci che Mercedes-AMG sveli la nuova GT da un momento all’altro. Le foto spia dell’imminente rivale della 911 circolano da gennaio 2022, il che significa che il veicolo è già in fase di sviluppo da diversi anni.

Mercedes-Benz offrirà la GT in varie versioni; dalla più potente 63 SE Performance fino alla declinazione base più mansueta ma comunque in grado di offire un’ottima dinamica di guida. Mercedes su questo modello utilizzerà molto probabilmente il suo V8 ibrido capace di sprigionare fino a 831 cavalli e quasi 1.000 Nm di coppia.

Cos’altro possiamo attendere dal marchio? Nello stesso periodo del debutto di AMG-GT, l’azienda dovrebbe svelare la nuova CLE, ovvero un modello che andrà a sostituire le coupé e cabriolet Classe C e Classe E esistenti. La storica berlina dovrebbe andare ufficialmente EOL, sempre secondo gli ultimi rumor, nel corso del mese di giugno. In aggiunta a questo, è atteso per il mese di settembre il nuovo GLS ovvero il SUV più grande del marchio, alimentato anch’esso dal V8 biturbo 4 litri di cilindrata Mild Hybrid utilizzato sulle soluzioni più prestazionali.