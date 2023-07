Audi sta cercando di accelerare lo sviluppo dei veicoli elettrici in collaborazione con partner in Cina; questa notizia è stata condivisa dall’editoriale tedesco Automobilwoche, che afferma che il marchio automobilistico stia persino considerando l’acquisto di una piattaforma EV da uno dei suoi concorrenti regionali.

Lo sviluppo relativamente lento della tecnologia EV da parte del marchio è stato uno dei punti deboli che ha portato al licenziamento di Markus Duesmann, che sarà sostituito da Gernot Doellner a partire da dopo l’estate. Lo stesso rapporto afferma che il Gruppo Volkswagen, casa madre di Audi, ha già approvato il piano di acquisizione della piattaforma EV. Successivamente, il consiglio di amministrazione di Audi esaminerà la proposta per ottenere l’approvazione necessaria.

Non è stato specificato apertamente quale di queste società sia coinvolta, ma le maggiori aziende del settore sono GAC, Geely, BYD, SAIC, ecc. Tra queste, la più papabile, è forse proprio BYD (qui la nostra prova di Atto 3), sostenuta da Warren Buffett. BYD è infatti pronta a debuttare negli Stati Uniti con la sua berlina Han, competitor di Tesla Model 3, e potrebbe diventare la perfetta piattaforma per le future berline o ammiraglie di Audi a conti fatti.

Ma un altro importante contendente per il piano di Audi è Geely, il super gruppo che include marchi prestigiosi come Volvo e Lotus, solo per citarne un paio. Questo è particolarmente significativo in quanto l’azienda intende offrire la piattaforma SEA come open source per l’utilizzo da parte di terze parti.

Il Gruppo Volkswagen sta sviluppando la sua prossima Scalable Systems Platform (SSP) che sarà svelata non prima del 2026; pertanto, se Audi sta realmente pianificando di acquisire una piattaforma di produzione cinese, potrebbe essere per un modello specifico destinato a coprire alcune lacune temporaneamente.