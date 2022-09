Introdotta per la prima volta nel 2007, l’Audi R8 ha dato nuova linfa vitale alla casa automobilistica tedesca e ha fornito al marchio una supercar decisamente necessaria. Sviluppata utilizzando componenti di Lamborghini come il gruppo propulsivo V10, appartenente al medesimo gruppo, la R8 è stata disponibile per un breve tempo anche in configurazione V8. Ora con la seconda generazione che si avvicina alla fine della sua vita, Ingolstadt sta preparando una nuova versione per prendere il posto della supercar a motore centrale. Sapevamo da tempo che era in arrivo una sostituzione completamente elettrica, ma ora gli addetti ai lavori hanno condiviso ulteriori dettagli.

Secondo quando riportato da Autocar, la nuova versione abbandonerà la nomenclatura R8 e introdurrà un nuovo design esterno per distinguerlo dall’auto attuale. Forse trarrà ispirazione dal concept e-tron PB18 o dal sorprendente concept Skysphere. Anche se adotterà un nuovo metodo propulsivo, la nuova arrivata manterrà i tratti distintivi delle supercar: due porte, uno stile unico e più potenza di qualsiasi altra cosa offerta da Audi.

Dove trarrà ispirazione e tecnologia? Facile, da Porsche. Dopotutto, Zuffenhausen è sul punto di introdurre varianti elettriche della 718 Boxster e Cayman. Inoltre, e-tron GT e Taycan condividono anche la piattaforma J1 e questo aspetto potrebbe dar vita a nuove collaborazioni. Gli appassionati più storici potrebbero lamentarsi del fatto che la divisione sportiva si stia dirigendo lungo la strada dell’elettrico ma, come ha dimostrato la RS e-tron GT, la casa automobilistica non ha dimenticato come son fatte le prestazioni. Con un massimo di 637 cavalli alla spina, la berlina elettrica è in grado di accelerare fino a 100 km/h in soli 3,1 secondi. Affinché il successore della R8 mantenga il suo status, la supercar sostitutiva dovrà essere più potente e vantare prestazioni ancora più impressionanti.

Attualmente, la R8 è prodotta nello stabilimento all’avanguardia di Bollinger Hofe di Audi in Germania, dove vengono prodotti anche i modelli e-tron GT. Quando la supercar a motore centrale farà la sua uscita ufficiale, il team che si occupa della supercar dovrebbe rimanere e concentrarsi sui suddetti veicoli elettrici. Quando cesserà di essere in produzione la R8? Probabilmente quest’anno, successivamente al debutto della variante GT dotata di trazione posteriore e telaio ancora più affilato. In rete, su R8 GT, circolano voci che potrebbe rappresentare la variante civile della GT3, con più della metà dei componenti ereditati dal modello pistaiolo. Al momento non ci sono dettagli concreti in merito, ma Audi potrebbe dopotutto ispirarsi alla Huracan STO e creare una soluzione del tutto analoga; non ci rimane che attendere!