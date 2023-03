Riprogettata per il 2024, la nuova gamma Hyundai Kona è composta da varianti ibride, benzina ed elettriche, lasciando al momento poche speranze di una versione pepata benzina per i più appassionati. A suggerirlo non è solo l’impostazione della nuova gamma, ma anche una recente dichiarazione di Sang Hyeon Park di Hyundai che ha osservato che se il crossover sportivo dovesse fare un ritorno, potrebbe arrivare come veicolo completamente elettrico.

Ai microfoni di Drive.au, in un recente evento mediatico, Park ha dichiarato: “Per Kona, ci concentriamo su ICE, EV e ibrido e stiamo prendendo in considerazione anche N; prima di focalizzarci sulla variante sportiva, attendiamo i feedback che riceveremo con Ioniq 5 N”.

Dal punto di vista ingegneristico, molto probabilmente sarebbe più facile per la casa automobilistica progettare la Kona N di prossima generazione come un’auto elettrica anziché utilizzare nuovamente un propulsore a benzina che dovrebbe comunque rispettare le normative in termini di emissioni e avere, pertanto, una vita piuttosto breve sul mercato. Un altro aspetto da considerare è la concorrenza: mentre al momento i motori a benzina sono ancora piuttosto comuni, non è da escludere che un domani i crossover prestazionali adottino sistemi elettrici e quindi viaggiare su un binario ben distinto.

Per tutte queste ragioni è lecito immaginare che la nuova Kona N potrebbe giungere sul mercato ereditando parte dell’esperienza maturata con quella che sarà la Ioniq 5 N. Diremo quindi addio al 2.0 litri turbo da 280 cavalli? Non abbiamo ancora questa certezza, però qualora dovesse scomparire prevediamo che anche la più famosa berlina i30 N potrebbe diventare, prima o poi, elettrica. Al momento siamo ancora nel campo delle speculazioni, Nuova Hyundai Kona giungerà sul mercato nel corso della prossima estate e solo da quel momento potremmo capire le reali intenzioni del produttore.