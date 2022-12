Il costruttore tedesco ha di recente svelato la sua ultima iterazione di C63 AMG, utilizzando un nome ridicolmente lungo per compensare il suo motore ridicolmente contenuto per gli standard della divisione sportiva. Per chi se lo stesse chiedendo, la nuova vettura è commercializzata sotto il nome di Mercedes-AMG C63 SE Performance e vanta, però, un propulsore turbo quattro cilidri da due litri abbinato ad una unità elettrica. La potenza combinata è di 671 cavalli con oltre 750 Nm di coppia, due valori quasi estremi per la tipologia di motore.

La nuova variante va a sostituire il precedente modello equipaggiato però con un più ruggente V8 biturbo da 4 litri che erogava tuttavia “appena” 470 cavalli che, a sua volta, ha rimpiazzato lo storico 6,2 litri V8 aspirato. Insomma, Mercedes-AMG ha subito progressivamente una importante rimodulazione dei propri propulsori per sottostare alle regole legate alle emissioni.

Sebbene Mercedes abbia affermato che c’è ancora spazio per i motori V8 in alcuni veicoli oltre il 2030, il marchio diventerà completamente elettrico entro quella data, con la sussidiaria di super lusso Maybach che si dirige anche lei verso la strada elettrica.

Con questi fattori in mente, non si può fare a meno di chiedersi dove sia diretto il futuro C63 dopo che il modello 2024 sarà ritirato verso la fine del decennio. In risposta a una domanda su questo, Jastrow, dirigente tecnico senior di AMG, ha detto: “Restate sintonizzati. Prima arriverà un restyling e poi il successore“. Con una risposta così tipicamente non impegnativa, Jastrow è stato ulteriormente sollecitato, chiedendogli se fosse possibile produrre una versione completamente elettrica della C63 del 2024, ma l’ingegnere è stato altrettanto cauto nella sua risposta: “L’auto per questa generazione è già definita“. Ad una diretta domanda sul futuro propulsore di C33, il dirigente ha affermato che “Mercedes ha una strategia per essere completamente elettrica entro il 2030 e, naturalmente, anche AMG deve pensare a questo.“.

Le specifiche della nuova C63 ibrida indicano che, sebbene rapida, la nuova auto sportiva ibrida ha un enorme difetto: il peso. I valori di quest’auto sono cresciuti generazione dopo generazione, passando dai 1.700 kg delle endotermiche pure agli attuali 2.100 kg della ibrida. Vien da chiedersi, in ottica di una ipotetica elettrica, cosa succederà al peso e all’esperienza di guida.