La Golf rappresenta uno dei modelli più iconici di Volkswagen, e il suo nome sarà portato avanti nella prossima generazione di veicoli del marchio. Una volta che l’attuale berlina di ottava generazione avrà completato il suo ciclo di vita, sarà sostituita da una nona generazione completamente elettrica, che segnerà il debutto della piattaforma SSP di Volkswagen.

Spesso considerata come l’equivalente elettrico della Golf, l’ID.3 sarà probabilmente sostituita dalla Golf 9, iniziando così la transizione dalla piattaforma elettrica MEB. La nuova piattaforma, chiamata SSP, rappresenterà la seconda generazione di architettura esclusivamente elettrica per Volkswagen e potrebbe posizionare la prossima Golf come una delle berline tecnologicamente più avanzate nel mercato di massa.

La piattaforma SSP, inizialmente ritardata a causa di problemi software, è prevista per essere lanciata su veicoli premium di Audi e Porsche. Tuttavia, secondo Autocar, dovrebbe essere implementata sulla Golf (e, di conseguenza, su tutti i futuri veicoli Volkswagen) entro il 2028.

Grazie all’architettura a 800 V e alle nuove batterie sviluppate da Volkswagen, i veicoli basati sulla piattaforma SSP saranno in grado di ricaricarsi dal 10% all’80% della capacità in soli 12 minuti. Inoltre, l’architettura è stata progettata per supportare la guida autonoma e altre funzionalità connesse. Quello che potrebbe interessare maggiormente agli acquirenti è che Volkswagen ha pianificato la progettazione dell’architettura con un occhio ai costi, il che suggerisce che il prezzo della Golf completamente elettrica sarà più vicino a quello della Golf di ottava generazione a combustione interna rispetto all’ID.3 elettrica.

Un altro aspetto interessante per gli appassionati è che, poiché la piattaforma SSP è in sviluppo anche per veicoli Porsche e Audi, potrebbe offrire prestazioni eccelse. Il numero uno di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha indicato che la sigla GTX è un ottimo indicatore per evidenziare l’ottimo lavoro eseguito da Volkswagen sulle elettriche fino ad ora, ma potrebbe cedere il passo alle versioni siglate GTI o R non appena la transizione sarà compeltata.