Il progetto Renault R5 Electric, guidato dal CEO Luca de Meo, è in fase avanzata e con i collaudi già in corso. Questa vettura, prevista per il 2024, si distingue per il suo design retrò e l’obiettivo di rimanere accessibile dal punto di vista economico. Dai primi prototipi basati sulla piattaforma Cmf-B EV, ora si è passati a prototipi camuffati ma con la forma definitiva.

Nonostante il pesante camuffamento, la Renault R5 Electric sembra promettere uno stile solido e affascinante, che richiama le linee della R5 Prototype presentata al Salone di Monaco nel 2021.

Il progetto Renault R5 ha fatto progressi significativi, grazie a oltre 60 prototipi in fase di sviluppo presso il Technocentre, vicino a Parigi. L’obiettivo è creare un modello innovativo che si basa sull’immagine del marchio e sulla piacevolezza di guida. Inoltre, la vettura punta a rievocare il fascino della sua predecessora degli anni ’70 e ’80, rendendo l’auto elettrica più accattivante per i consumatori.

La Renault R5 Electric sarà disponibile in due versioni: una con una capacità di circa 42 kWh e l’altra con una capacità di circa 52 kWh. La versione con batteria più grande potrebbe essere la prima ad arrivare sul mercato, seguita dalla versione base. Tuttavia, il focus sembra essere sull’autonomia invece che sul prezzo aggressivo, con una previsione di partenza a partire da circa 25.000 euro.

Dal punto di vista delle dimensioni, la Renault 5 Electric sarà una compatta lunga circa 4,05 metri e alta 1,48 metri. Il design comprenderà un tetto e un cofano puliti, forme spigolose e gruppi ottici posteriori verticali, mantenendo uno stile retrò. La vettura dovrebbe offrire cinque porte con maniglie posteriori integrate nei montanti.

La piattaforma Cmf-B EV utilizzata per la Renault 5 Electric è flessibile e condivide il 70% delle parti con altri modelli Renault, contribuendo a contenere i costi di produzione e, di conseguenza, i prezzi al cliente. Inoltre, la vettura presenterà un retrotreno multilink, garantendo una dinamica di guida solida.

Il motore della Renault 5 Electric adotterà uno schema di unità sincrona a rotore avvolto, meno costoso ed efficiente. Le potenze previste sono di circa 135 e 150 cavalli.

L’attesa per la Renault 5 Electric è alta, non solo per il suo design vintage ma anche per le promesse di dinamica di guida divertente e l’obiettivo di rendere l’auto elettrica accessibile a un pubblico più ampio. La presentazione ufficiale è prevista per la primavera del prossimo anno, con la commercializzazione che dovrebbe iniziare in autunno.