La Renault Zoe è l’elettrica più venduta in Europa ad ottobre

La Renault Zoe torna in cima alla classifica delle auto elettriche più vendute in Europe. Nel corso del mese di ottobre, infatti, la city car a zero emissioni di Renault ha superato tutte le concorrenti conquistando la vetta della Top 10 delle elettriche più vendute da cui, a sorpresa, è sparita la Tesla Model 3 dopo il successo ottenuto nel mese di settembre.

Ad ottobre, la Renault Zoe fa registrare un totale di 6.438 unità vendute in Europa staccando la Volkswagen ID.3 che chiude al secondo posto con 5.539 unità vendute. Sul podio c’è spazio anche per l’economica Dacia Spring che registra un totale di 5.277 unità vendute nel corso del mese di ottobre. Le prime cinque posizioni si completano con due modelli del gruppo Volkswagen: la Skoda Enyaq registra 5.166 unità vendute mentre la Volkswagen ID.4 tocca quota 4.847 unità vendute.

La seconda parte della Top 10 inizia con l’italiana Fiat 500 che registra un totale di 4.344 unità vendute in Europa ad ottobre. Alle spalle della city car di Fiat troviamo la Kia Niro EV, con 4.237 unità vendute, la Peugeot e-208, con 4.117 unità vendute, la Ioniq 5, con 3.286, e la Smart EQ ForTwo, con 3.235. Da notare, come sottolineato dai dati forniti da Jato Dynamics, che ad ottobre elettriche BEV e ibride PHEV hanno toccato una quota di mercato complessiva pari al 22,9%. Si tratta di un nuovo record mensile per i modelli plug-in sul mercato europeo che hanno superato anche la quota di mercato delle auto diesel, scesa al 19% del totale. Complessivamente, le vetture plug-in vendute in Europa ad ottobre sono state 181 mila; in futuro questa quota di mercato tenderà sempre ad aumentare sia per la natura stessa delle vetture, definite come soluzione “ponte” dall’endotermico all’elettrico, sia in quanto diversi paesi non hanno confermato l’impegno alla transizione completa entro il 2030-2035.