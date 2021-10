La ricarica delle auto elettriche diventa più veloce: fino a 360 kW

Uno dei talloni d’Achille delle auto elettriche riguarda sicuramente la ricarica che, spesso e volentieri, non rispecchia gli standard immaginati e desiderati. A questo proposito, un valido aiuto potrebbe arrivare in concomitanza della commercializzazione di una nuova vettura cinese conosciuta con il nome di Zeekr 001.

La produzione della nuova Zeekr 001, proposta premium del marchio Geely, è stata finalmente avviata e i primi clienti cinesi riceveranno l’auto nelle prossime settimane. Si tratta di un modello davvero interessante che potrebbe approdare anche nel Vecchio Continente e insidiare le vendite delle europee a batteria. La produzione è affidata a 300 robot di altissimo livello che svolgono il lavoro con un intervento umano limitato. L’auto utilizza la nuova piattaforma SEA che Geely ha sviluppato espressamente per i modelli a batteria, mentre il powertrain del modello top di gamma è composto da un doppio motore elettrico che permette di avere, quindi, anche la trazione integrale.

La potenza massima è di 400 kW con una coppia che si aggira intorno ai 800 Nm; la vettura è in grado di coprire lo 0 a 100 in poco meno di 4 secondi e percorrere con una singola carica 712 km con il ciclo NEDC, che però è notoriamente poco preciso. L’aspetto più importante è che il pacco batteria può ricaricare ad altissima potenza, fino a 360 kW; in questo modo, con una colonnina adeguata, è possibile passare dal 10% all’80% in 30 minuti (con una batteria da 100 kWh). Le stazioni di ricarica Zeekr da 360 kW saranno disponibili in Cina entro il 2021 ed è auspicabile che, nel caso venga importata anche in Europa, sia resa disponibile una strategia analoga. Zeekr 001 è disponibile in tre varianti con un prezzo compreso tra circa 37.800 euro e 48.440 euro (al cambio attuale).