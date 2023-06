Il colosso cinese BYD ha presentato nei giorni scorsi due modelli elettrici, Han e Atto 3 (qui la nostra prova), e ora a distanza di poche ore si prepara a commercializzare anche Dolphin e Seal. Si tratta rispettivamente di un’utilitaria compatta e una berlina di medie dimensioni, che puntano ad insediarsi nel mercato europeo.

Sia la Dolphin che la Seal sono costruite sulla nuova piattaforma e-Platform 3.0. La BYD Dolphin, che arriverà in Europa nell’autunno del 2023, è dotata di trazione anteriore e una batteria Blade da 60 kWh con chimica al litio ferro fosfato (senza cobalto) che utilizza litio-ferro-fosfato come materiale catodico per garantire maggiore sicurezza. Dolphin adotta anche la tecnologia Cell-to-Pack (CTP) e dichiara un’autonomia di 427 km. Ad alimentare questa piccola vettura di segmento B, è presente un propulsore sincrono a magneti permanenti da 204 CV e 290 Nm di coppia, in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi e raggiungere una velocità massima di 160 km/h.

L’abitacolo della BYD Dolphin è semplice e lineare, con cinque posti a sedere. Al centro si trova il display touch per il controllo del sistema multimediale, che può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale come la Atto 3, mentre dietro al volante c’è un compatto pannello LCD che funge da strumentazione. BYD Dolphin avrà un prezzo di partenza di circa 30mila euro e sarà disponibile in quattro allestimenti (Active, Boost, Comfort e Design). Prezzo che, con l’utilizzo degli incentivi governativi, potrebbe scendere anche di 5mila euro rendendo l’auto ancora più appetibile.

Con chi si sfiderà Dolphin? Semplice, tutte le elettriche di segmento B: dalla Peugeot e-208 fino alla Volkswagen ID.3, passando naturalmente per la tanto attesa Fiat 600e.