La Tesla Model 3 da 35,000 $ esiste davvero?

Ricordate quando si diceva che la Model 3 sarebbe stata la Tesla economica, quella più facilmente accessibile al grande pubblico? Ricordate che in più di un’occasione si è parlato di una Tesla Model 3 venduta a 35,000 $? Probabilmente sì, visto quanto rumore era stato fatto da Tesla in merito. Ma queste Model 3 da 35,000 $ esistono davvero? In breve, no.

Era l’inizio del 2019, quando finalmente Tesla cominciò a fare sul serio con la Model 3 economica: entro Marzo erano previste le prime disponibilità, ma a conti fatti Tesla ha venduto pochissime Model 3 a quella cifra per diversi motivi.

Innanzitutto il sistema di vendita: a differenza di quanto visto sugli altri modelli, per acquistare una Model 3 a 35,000 $ è necessario recarsi fisicamente in un concessionario o telefonare, la vendita online è stata rapidamente interrotta dopo il lancio. Inoltre, acquistando una Tesla Model 3 a 35,000 $ si riceve un’auto con diverse limitazioni software proprio per giustificare la differenza di prezzo, ma parliamoci chiaro: comprare una Tesla rinunciando a buona parte delle tecnologie e dei gadget disponibili a bordo sembra davvero una cattiva idea.

Senza dubbio Tesla aveva l’intenzione di proporre un’auto più economica – tanto che all’inizio del 2020 Elon Musk è tornato a parlare dell’argomento – ma sospettiamo che la compagnia non abbia voluto vendere la Model 3 in perdita, pertanto l’acquisto di una Model 3 a 35,000 $ è sempre stato difficoltoso, quasi come se Tesla non avesse davvero intenzione di vendere a quel prezzo.

Secondo alcune fonti del settore, la Model 3 2021 non sarà disponibile a questo prezzo, mentre è ancora possibile effettuare il downgrade software sulla Model 3 2020 Standard Range Plus ancora disponibili in pronta consegna. Le nuove feature del modello 2021 rendono impossibile il downgrade per la vendita a 35,000 $.

Il CEO di Tesla Elon Musk ha parlato in più di un’occasione di un’auto più economica, probabilmente intorno ai 25,000 $, ma ad oggi non ci sono informazioni particolari in merito.