Tesla Model S Plaid è probabilmente la berlina più veloce di sempre, complice la sua natura a batteria e la presenza di tre motori elettrici che, insieme, permettono di erogare un massimo di 1.020 cavalli e 1.400 Nm di coppia. Numeri importanti che, nonostante il peso di oltre due tonnellate, permettono un’accelerazione brutale da 0-100 in 2,1 secondi e una velocità massima di 322 km/h.

Siamo consapevoli e condividiamo l’idea che non si debba valutare un’auto sportiva solo da un paio di numeri, valori, ma in questo caso non sono necessari ulteriori aspetti. D’altro canto, è anche innegabile che la Model S Plaid (1.020 CV, 0-100 km/h in 2,1 s) sia la più veloce e con prestazioni superiori a quelle di supercar come la Ferrari SF90 (1.000 CV, 0-100 km/h in 2,5 s) o la Lamborghini Revuelto (1.015 CV, 0-100 km/h in 2,5 s).

Ma è solo lo 0-100 che pesa? Non proprio e a farlo notare è l’ultimo video di AutoTopNL che spreme una Plaid sulla Autobahn tedesca raggiungendo la velocità massima. I risultati sono strabilianti, lo 0-100 coperto in poco più di 2 secondi, 0-200 in 6,4 secondi e 1 miglio in neanche 25 secondi (oltre 300 km/h). Per dare una misura, un moderno aereo di linea impiega circa 30-35 secondi per prendere il decollo ad una velocità media di circa 300 km/h, risultando quindi più lento su tutti i fronti della super berlina di Tesla. Naturalmente non si può dire lo stesso per i jet da caccia che, ad oggi, rimangono imprendibili; ad esempio, un Boeing F/A-18F Super Hornet brucia il quarto di miglio in 4.6 secondi ad una velocità massima di oltre 600 km/h.