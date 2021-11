L’AdBlue rischia di bloccare un intero paese, scorte esaurite

Nel corso delle ultime settimane il prezzo dei carburanti e dell’AdBlue sono aumentati vertiginosamente in Italia, provocando un importante malumore in tutti gli automobilisti ancora legati alle vetture endotermiche. L’incremento del prezzo, tuttavia, si è diffuso a macchia d’olio interessando anche paesi a noi geograficamente lontani; è il caso della Corea del Sud che, a causa della chiusura dei rubinetti in Cina, ha registrato una fase di approvvigionamento a singhiozzo e una diretta impennata nei prezzi.

Secondo quanto riportato dal ministero del Commercio locale, i cittadini sudcoreani sarebbero costretti a spendere cifre molto importanti per mantenere la piena funzionalità delle proprie vetture; più in dettaglio, il prezzo dell’urea industriale sarebbe aumentata di oltre l’800% arrivando a circa 420 euro a tonnellata. Un barile da 10 litri che inizialmente costava poco più di 7 euro, ora è acquistabile a poco meno di 90 euro.

Per rimettere in marcia il paese e consentire la corretta circolazione di tutte le vetture, l’ufficio presidenziale ha istituito una task force con il compito di avviare delle trattative diplomatiche con gli Stati produttori. Il timore è quello di restare a secco con le forniture nell’attesa della ripartenza dell’economia, situazione che porterebbe ad una paralisi completa dei trasporti su gomma.

La speranza è che la crisi termini il prima possibile e che la Cina consenta di aumentare il volume di esportazioni concedendo quindi una ripresa a 360 gradi. Nel frattempo, in Italia il prezzo dell’AdBlue sembra essersi stabilizzato sebbene, complice l’aumento del prezzo del metano, potrebbe tornare a crescere nel breve periodo. Una vera doccia fredda per i milioni di automobilisti dotati di una vettura diesel Euro 5 e Euro 6.