Lamborghini continua a registrare numeri da record: in seguito all’annuncio del grande risultato raggiunto con il numero di vendite (9233 unità) durante il 2022, arriva l’ufficializzazione dei dati relativi al fatturato. Per la prima volta, la casa automobilistica bolognese supera i 2 miliardi segnando un incremento del 56% rispetto all’anno precedente.

Parliamo inevitabilmente di un ottimo risultato per una casa automobilistica che per il 2023 mira al raggiungimento di sfide ed obiettivi del tutto importanti.

Continua la nostra crescita aziendale e, anche per il 2022, possiamo confermare con orgoglio il raggiungimento di obiettivi di altissimo livello. Questi numeri arrivano in un anno molto importante per l’azienda, che coincide con l’anniversario dei 60 anni dalla nascita e l’ingresso nella seconda parte del programma Direzione Cor Tauri: il più importante piano di investimenti che guiderà il nostro percorso di crescita, migliorando ulteriormente la nostra performance finanziaria, il valore del nostro brand e della nostra azienda, ha commentato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini.

Nello specifico, nel 2022 Lamborghini ha ottenuto un fatturato pari a 2,38 miliardi di euro, con un aumento del 22% rispetto al 2021. Confrontando i dati con quelli del 2017 si nota, tuttavia, che il fatturato è più che raddoppiato. Come accennato in apertura, il 2022 è stato anche da record grazie al numero di vendite: rispetto al 2021 si segnala un segno positivo in tutte le macroregioni con un +14% per l’Asia, un +10% per l’America e EMEA con un +7%.