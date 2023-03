Manca poco ormai, per coprire le fattezze della nuova Lamborghini. Il 29 marzo verrà svelatala nuova supercar, erede della Aventador, che è già come una delle auto più attese del 2023. La novità più importante della nuova Lamborghini sarà il motore V12 Plug-in, che rappresenterà una rivoluzione per la casa automobilistica.

Dopo aver svelato alcuni dettagli iniziali sul motore e sul telaio, Lamborghini ha deciso di fornire ulteriori informazioni sul nuovo modello, mettendo particolare enfasi sulla dinamica di guida. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova supercar sarà dotata di diverse modalità di guida, in grado di soddisfare anche i conducenti più esigenti. Il powertrain della LB744 (nome del progetto), si presenta come una vera e propria rivoluzione nel panorama delle auto sportive. Il motore V12 aspirato di 6,5 litri di cilindrata è affiancato da ben tre motori elettrici, che offrono un’esperienza di guida completamente nuova.

Grazie alla presenza dei motori elettrici, la LB744 può contare su una serie di modalità di guida differenti. Le modalità di utilizzo del sistema ibrido includono la modalità Recharge, che consente di ricaricare la batteria durante la guida, la modalità Hybrid, che offre un mix di prestazioni ed efficienza, e la modalità Performance, che massimizza le prestazioni della vettura. È inoltre possibile selezionare tra i programmi di guida Città, Strada, Sport e Corsa, in base alle condizioni della strada o alle proprie preferenze. Tutte queste modalità di guida possono essere selezionate tramite i due rotori posti sul nuovo volante.

In modalità Strada, il V12 è costantemente in funzione e la potenza massima del sistema può raggiungere i 886 CV. In questa modalità i due motori elettrici anteriori aiutano a impostare le traiettorie in curva sfruttando il torque vectoring, elettronico, che per la prima volta sarà presente su una Lamborghini.

La Sport, invece, privilegia il divertimento di guida con una potenza che sale fino a 907 CV. In questa configurazione, cambio, sospensioni e aerodinamica sono tarati per esaltare il piacere di guida

Infine, la modalità Corsa è stata pensata la pista. In questa modalità, il powertrain eroga 1.015 CV e il sistema ibrido sfrutta i motori elettrici sia in termini di torque vectoring sia di trazione integrale. Sarà possibile disattivare l’ESC, consigliato ai soli esperti ovviamente, per sfruttare al massimo della potenza disponibile.

Vediamo quali altri dettagli sono stati diffuso: la vettura presenterà una distribuzione dei pesi del 44% sull’anteriore e del 56% sul posteriore, oltre ad una maggiore rigidità delle barre antirollio e uno sterzo più diretto. Verrà equipaggiata con pneumatici Bridgestone Potenza Sport, montati su ruote sterzanti con cerchi rispettivamente da 20 e 21 pollici.

Anche l’impianto frenante è stato riprogettato, ed potrà contare su dischi carbo-ceramici e pinze a 10 pistoni all’anteriore, mentre al posteriore le pinze avranno 4 pistoni. L’aerodinamica è stata migliorata fino ad ottenere un’efficienza e un downforce maggiori del 61% e del 66% rispetto alla precedente Aventador Ultimae.