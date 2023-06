Lamborghini ha recentemente annunciato i propri piani per l’elettrificazione della sua gamma di veicoli, che includeranno anche il popolare SUV Lamborghini Urus. A partire dal 2024, la Urus sarà disponibile solo come modello ibrido plug-in, mentre nel 2029 verrà introdotta una seconda generazione interamente elettrica. Queste informazioni sono state confermate dal CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, in una recente intervista.

La versione ibrida plug-in della Urus si baserà su un motore V8 biturbo da 4.0 litri, abbinato a un motore elettrico e a una batteria. Si prevede che la potenza totale supererà i 700 cavalli, trasformando così Urus come uno dei SUV più potenti di sempre. La velocità massima sarà di oltre 300 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h richiederà meno di quattro secondi.

La Urus ibrida plug-in sostituirà la versione a benzina attualmente in vendita, che eroga una potenza di 650 CV. La casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese ha preso la decisione di abbandonare i motori a combustione interna per aderire alle normative ambientali sempre più stringenti e per offrire ai propri clienti una mobilità sostenibile, senza però rinunciare alle prestazioni e all’emozione che caratterizzano i veicoli Lamborghini.

La Lamborghini Urus elettrica rappresenterà invece il secondo veicolo a zero emissioni della casa automobilistica, dopo il lancio nel 2028 di una nuova linea di modelli senza precedenti, un’innovativa Gran Turismo a quattro posti con assetto rialzato di cui abbiamo già scritto in questo articolo. Questo veicolo sarà dotato di batterie ad alte prestazioni e di un design innovativo e distintivo. Al momento non è chiaro se il nome Urus resterà o se verrà abbandonato, sicuramente l’elettrica che verrà introdotta nel 2029 si proporrà come una delle più avanzate e ambite sul mercato. Successivamente alla Urus elettrica, è presumibile che Lamborghini possa decidere di ampliare la gamma a seconda dei risultati e consenti raggiunti; il SUV Urus è stato campione di vendite per il marchio, risollevando le finanze e i volumi di vendita, e siamo sicuri che anche le successive versioni attese per i prossimi anni saranno altrettanto interessenti e seguire anche da altri brand premium.