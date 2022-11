Lamborghini ha da poco ufficializzato la campagna di richiamo che riguarda le nuove Lamborghini Countach LPI 800-4; purtroppo si tratta di un problema potenzialmente molto pericoloso relativo ai pannelli di vetro che fanno da cover al motore V12 installato sull’auto – il materiale utilizzato per fissare i pannelli di vetro rischia di rovinarsi anzitempo, causando il distacco del vetro in movimento con potenziali conseguenze catastrofiche per chi dovesse trovarsi al seguito.

I documenti pubblicati dalla National Highway Traffic Safety Administration parlano molto chiaro: i pannelli di vetro posteriori rischiano di staccarsi dall’auto in movimento, andando quindi a creare un pericolo per la strada e per tutti coloro che si trovano dietro alla nuova Countach.

Fortunatamente, almeno per ora, si è verificato un solo episodio di questo tipo e in quel caso non ci sono stati feriti o incidenti gravi: l’episodio è avvenuto in Qatar, dove il proprietario della nuova Lamborghini Countach ha perso per strada uno dei pannelli di vetro lo scorso mese di ottobre. In seguito a questo episodio, Lamborghini ha prontamente avviato un’indagine: il difetto sarebbe stato causato da un errore di uno dei fornitori dell’azienda, quello che appunto fornisce il materiale utilizzato per fissare i vetri all’auto.

In seguito alle indagini interne, Lamborghini si è resa conto del potenziale pericolo che stanno correndo tutti i proprietari della nuova Countach, così come tutte le persone che ne incroceranno una per strada, e questo ha portato all’avvio della campagna di richiamo: a partire dal prossimo 13 gennaio Lamborghini contatterà tutti i proprietari della nuova Countach chiedendo loro di portare l’auto in officina per un’ispezione, così che eventualmente si possano rimuovere i vetri per fissarli nuovamente in modo corretto.

I pannelli di vetro in questione sono utilizzati come cover del motore V12 da 6.5 litri, supportato da un motore elettrico a 48V, in grado di erogare ben 803 cavalli: questo si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2.8 secondi, e nella necessità di utilizzare delle colle molto resistenti per fissare qualunque componente all’auto.