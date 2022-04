Per il secondo anno consecutivo Lamborghini è stata premiata come una delle compagnie italiane più sostenibili, e ha ricevuto il Green Star Award per il 2022. Il premio è insignito ogni anno dal ITQF, il German Institute for Quality and Finance, in collaborazione con il IMWF, Institute fo Management and Economic Research di Amburgo.

L’obiettivo del Green Star Award è quello di analizzare l’industria produttiva per trovare chi opera e produce in modo ecologico e virtuoso, con l’intento principale di ridurre al minimo possibile l’impatto negativo che la produzione può avere sull’ambiente e sulle persone: la cosiddetta ‘green economy’, quella a cui tutto il mondo dell’industria dovrebbe aspirare negli anni a venire.

Da questo punto di vista Lamborghini si è confermata essere una tra le aziende più impegnate dal punto di vista ecologico. Dal 2009 ad oggi le iniziative promosse da Lamborghini in questo senso sono state davvero molte: dalla creazione di un parco in cui sono state piantate 10.000 querce, alla realizzazione di un impianto fotovoltaico tra i più grandi dell’Emilia-Romagna, la compagnia di Sant’Agata Bolognese si è mossa in tutte le direzioni possibili per rendere la propria operatività meno impattante sul mondo esterno.

Il CEO Stephan Winkelmann ha commentato:

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto il Green Star Award anche nel 2022. Il nostro impegno risale ormai al 2009, quando abbiamo iniziato a lavorare in ottica green fino ad arrivare al 2015, quando il nostro impianto di produzione è stato certificato come ‘CO2 neutral’. Oggi continuiamo su questo percorso, e lo facciamo anche diffondendo maggiore consapevolezza su questo tema. Il nostro piano proseguirà almeno fino al 2030, con l’ibridizzazione dei modelli presenti nel catalogo e con la nascita di un nuovo modello 100% elettrico.”

L’obiettivo di Lamborghini è quello di passare dall’avere una fabbrica con certificazione carbon neutral, a essere un’intera compagnia con certificazione carbon neutral: sarà un percorso difficile, ma lo sviluppo oculato dell’intera superficie aziendale negli ultimi anni permetterà senza dubbio all’azienda di riuscire nel suo intento.