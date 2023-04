Nonostante la precaria situazione finanziaria del nostro mondo, le persone facoltose continuano a comprare supercar costose, come la nuovissima Lamborghini Revuelto, in grandi quantità. Stephan Winkelmann, CEO del marchio italiano, ha rivelato che esiste già una lista d’attesa per il modello elettrificato, con abbastanza ordini da coprire due anni di produzione.

Winkelmann ha dichiarato alla CNBC che la turbolenza globale nei mercati finanziari e nei sistemi bancari non sembra influenzare gli acquirenti facoltosi che sono il target di Lamborghini. Più specificamente, il CEO ha detto: “La resilienza dei nostri clienti, con tutto ciò che sta accadendo negli ultimi 24 mesi, è incredibile. Non vediamo rallentamenti nelle richieste di acquisto delle auto come la nostra”.

Il CEO è felice della positiva accoglienza della Revuelto, attribuendola al fatto che i clienti “riconoscono che è una vera Lamborghini” e “non hanno paura di avere un’auto ibrida”. Sulla base di ciò, crede che venderà lo stesso numero o addirittura di più rispetto al suo predecessore. Si noti che la Aventador è stata la serie di punta di produzione più venduta nella storia di Lamborghini, con 11.465 unità vendute tra il 2011 e il 2022.

La domanda di modelli Lamborghini è forte negli Stati Uniti, il mercato più grande del costruttore automobilistico, e in particolare in California, Florida, Texas e nel Nord-est. L’interesse degli acquirenti per l’azienda di Sant’Agata è anche “esploso” in Corea del Sud, con buone performance anche in Europa centrale e in Australia.

La Lamborghini Revuelto ha debuttato il mese scorso con un powertrain ibrido plug-in V12 che produce una potenza combinata di 1.001 CV, tecnologie all’avanguardia, uno stile affilato e un prezzo superiore al mezzo milione. Il modello, che è il primo di molti PHEV in arrivo da Sant’Agata, entrerà in produzione nella seconda metà del 2023. Le prime unità della Revuelto sono attese presso i concessionari nel quarto trimestre dell’anno. Se siete curiosi, il configuratore online è ancora disponibile.