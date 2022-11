Il programma di elettrificazione di Lamborghini è già iniziato e l’azienda è da tempo al lavoro sui primi progetti che andranno a costituire la gamma di nuova generazione. Tra le novità in arrivo c’è la nuova Lamborghini Huracan che, non è un mistero, potrà contare su di un sistema Plug-in Hybrid in grado di garantire una mobilità elettrificata (e per alcuni chilometri) a zero emissioni senza rinunciare alle prestazioni.

Sulle caratteristiche del sistema ibrido della Lamborghini Huracan ci sono ancora diversi dubbi. La nuova supercar dovrebbe poter contare su di un sistema basato su motore V10 supportato da un paio di motori elettrici. Possibile anche la presenza di un motore V8 come parte termica del sistema ibrido.

In ogni caso, il sistema ibrido della nuova Lamborghini Huracan sarà esclusivo e sviluppato internamente da Lamborghini con l’azienda che non farà ricorso a tecnologie del Gruppo Volkswagen. La scelta di Audi di abbandonare la R8, senza realizzare una nuova generazione, comporterà che la nuova Huracan sarà molto più vicina alla nuova Aventador rispetto al passato. Le due vetture utilizzare diverse parti in comune.

Per quanto riguarda il debutto della nuova Lamborghini Huracan ibrida, invece, l’azienda è orientata ad un lancio commerciale per il 2024. Il debutto in pubblico del progetto, invece, dovrebbe avvenire già nel 2023 con l’obiettivo di preparare il terreno all’arrivo sul mercato della vettura. Come confermato dal CEO Winkleman, inoltre, Lamborghini guarda già ad un modello a zero emissioni.

La prima Lamborghini elettrica, però, debutterà non prima del 2028. Ulteriori dettagli in merito a questi progetti arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane. Dal 2024, quindi, la gamma di Lamborghini inizierà ad essere sempre più elettrificata avviando una trasformazione che, anche per il brand italiano, è irreversibile.