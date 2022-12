Lamborghini Huracan Sterrato è stata finalmente svelata ed è meravigliosa come speravamo; se speri di mettere le mani su uno di questi esemplari o sei semplicemente un appassionato, sarai felice di sapere che il configuratore è già attivo, offrendo ai clienti una ricca gamma di accessori e personalizzazioni.

Sono disponibili quasi 70 colori – 350 se aggiungi il programma Ad Personam – con gli acquirenti in grado di scegliere tra finiture lucide o opache. I colori di base includono Verde Mantis e Arancio Borealis, ma il programma offre colorazioni quasi impensabili che solo su una supercar sembrano un accostamento sensato. Ci son colori che si abbinano allo stile particolare ed estreoverso di Sterrato, ma chi ha gusti meno eccentrici sarà contento di sapere che ci sono colorazioni classiche e intramontabili.

Sorprendentemente, Lamborghini offre solo due modelli di ruote da 19 pollici; Cerere Cast Matt Titanium e Morus Forged in Matte Bronze, Matte Black o Shiny Black. Gli acquirenti possono comunque scegliere tra sei colori che riescono a ravvivare il bordo della ruota. Lamborghini consente inoltre ai clienti di personalizzare le pinze dei freni, con otto scelte di colore disponibili. In linea con il tema avventuroso, la casa automobilistica italiana prevede anche adesivi e specifici accessori dedicati all’off-road. Considerato lo spazio a disposizione contenuto, Lamborghini mette a disposizione anche barre portatutto per bagagli aggiuntivi necessari per sopravvivere su percorrenze estese.

I clienti più facoltosi possono scegliere tra luci aggiuntive montate sul paraurti anteriore, calotte degli specchietti laterali con codice colore specifico e un logo Lamborghini dipinto di nero sul retro. Naturalmente sono disponibili anche numerose opzioni per gli interni, dal rivestimento dei sedili fino alle cuciture a contrasto. Discorso analogo per i dettagli in metallo e, perché no, i fianchetti del tunnel centrale e gli elementi del volante.La personalizzazione è smisurata sotto ogni punto di vista.

Sfortunatamente, la casa automobilistica non fornisce prezzi per le opzioni, ma supponiamo che una Sterrato con tutte le specifiche non sarà per niente alla portata di tutti.