Lamborghini arriva da un 2021 strabiliante in cui ha fatto registrare numeri pazzeschi per quanto riguarda le vendite, e il 2022 si prospetta altrettanto impegnativo: arriveranno infatti 4 modelli, tra cui troviamo due diversi modelli di Huracan, la Huracan Tecnica e la Huracan Sterrato; dopo aver potuto spiare la Sterrato, seppur coperta da camuffamenti per nasconderne la linea definitiva, oggi abbiamo le prime immagini ufficiose che ci svelano il modello pronto per la produzione.

Rispetto alle immagini viste in precedenza è sparita la barra a LED posizionata sul tetto dell’auto, e lo splitter integrato nella parte bassa del paraurti anteriore è stato ridisegnato nella sua forma definitiva. Le prime immagini in forma di concept risalgono ormai al 2019, e ora finalmente la Huracan Sterrato sembra pronta a dare vita al nuovo corso delle supercar da fuoristrada, grazie a un assetto rialzato e uno stile più aggressivo.

La nuova Huracan Sterrato sarà spinta da un V10 da 5.2 litri, di cui non sappiamo ancora la potenza definitiva; senza dubbio la Sterrato sarà dotata di un sistema di trazione integrale per migliorare le prestazioni dove il grip è ridotto.

Tra i dettagli che aiutano a rendere l’auto più adatta al fuoristrada ci sono senza dubbio le protezioni sui 4 passaruota: nella versione muletto li abbiamo visti di un tipo, mentre ora sono stati ridisegnati e fissati con viti lasciate a vista, per uno stile più tipico per un mezzo da fuoristrada. Difficile capire ora quale sarà la versione definitiva, ma non abbiamo dubbi che questa particolare versione della Huracan sarà capace di riscuotere un buon successo. La tiratura sarà limitata, anche perché nei piani della compagnia c’è l’intento di interrompere la produzione della Huracan già nel 2024.

Lamborghini è solo una delle realtà che ha deciso di trasformare un’auto sportiva in un modello da fuoristrada: Porsche rilascerà un modello di 911 rialzato già quest’anno, e altrettanto sia Audi sia Volkswagen si stanno impegnando in gare di rally e di navigazione.

Il prezzo della Huracan Sterrato non è ancora stato svelato, ma ci aspettiamo una cifra di circa 240.000 euro.