Lamborghini sta vivendo anni di grande successo: nel mondo stanno aumentando sensibilmente le persone che si possono permettere auto così costose, e i dati di vendita di Lamborghini degli ultimi anni non fanno che confermare questo collegamento. Uno dei modelli di maggiore successo della compagnia è senza dubbio la Lamborghini Huracan, che dal suo debutto nel 2014 è stata proposta in ben 12 varianti stradali, 3 dedicate alla pista e anche un modello dedicato alla Polizia italiana.

Oggi Lamborghini festeggia il traguardo delle 20.000 Huracan prodotte e consegnate: l’esemplare che segna questa pietra miliare è una bellissima Lamborghini Huracan STO – Super Trofeo Omologata, ordinata da un residente del Principato di Monaco che ha scelto la colorazione Grigio Acheso, un grigio opaco.

“La Huracan è stata in grado di evolversi dal punto di vista del design, del know-how tecnologico, dei tempi registrati in pista e anche dei dati di vendita sin dal suo lancio sul mercato. E’ stata progettata come un’auto in grado di offrire prestazioni super sportive in tutti gli ambienti, dal trasferimento quotidiano fino alla giornata in pista. Ogni versione della Huracan incarna alla perfezione la filosofia di Lamborghini.” Ha detto il CEO della compagnia, Stephan Winkelmann.