Proprio ieri Lamborghini ha annunciato la definitiva uscita di scena del suo motore V12 presentando due modelli one-off chiamati Invencible e Autentica, e oggi è apparsa una prima immagine che ci mostra quello che dovrebbe essere lo scarico esagonale del nuovo modello dotato di powertrain ibrido; la foto non ci stupisce, anche perché proprio ieri la casa di Sant’Agata Bolognese ha annunciato di essere “a poche settimane dal debutto ufficiale della prima auto supersportiva Lamborghini con motore ibrido“.

L’immagine, apparsa sul forum Lamborghini Talk sembra essere stata presa dal magazine ufficiale della casa italiana e in realtà ci mostra ben poco della nuova supercar, eccezion fatta per lo scarico di forma esagonale e per un accenno di luci posteriori. Il design dello scarico era già stato avvistato sui diversi prototipi beccati per strada nei mesi scorsi e la frase che viene riportata sotto l’immagine è un perfetto sunto del cammino intrapreso da Lamborghini.

“D’ora in avanti tutto dovrà cambiare pur restando in linea con il nostro DNA.”

Questa frase probabilmente si riferisce al fatto che pur passando a un powertrain ibrido, Lamborghini continuerà a basare la parte termica su un V12 aspirato, che però sarà supportato da una parte elettrica che darà un sostanziale aumento di potenza oltre a ridurre le emissioni e, probabilmente, rendere l’auto più versatile in vari ambiti di utilizzo: quest’ultima speranza è rinforzata dal fatto che qualche settimana fa si è scoperto che la nuova Lamborghini disporrà di una modalità di guida 100% elettrica e quindi di un sistema di altoparlanti per avvisare i pedoni della sua presenza, un dettaglio che abbiamo imparato a conoscere con la diffusione delle auto elettriche.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali e confermate, ma la nuova Lamborghini potrebbe chiamarsi Revuelto e potrebbe arrivare ad avere una potenza superiore agli 800 cavalli; i rumor più audaci parlano addirittura di una potenza superiore ai 1000 cavalli!

La data da segnarsi sul calendario è il prossimo 29 marzo, quando finalmente Lamborghini presenterà al mondo la sua ultima fatica.