Lamborghini, record di vendite nel Q1 del 2021

Per la casa automobilistica Lamborghini l’inizio del 2021 ha fatto segnare il miglior risultato di sempre nel primo trimestre. Un grandissimo risultato ottenuto dopo un 2020 inevitabilmente caratterizzato da un blocco della produzione e da un decisivo calo del fatturato legato alla pandemia mondiale da Covid-19.

Secondo i dati diffusi dalla Casa di Sant’Agata Bolognese, dopo un 2020 che ha segnato un -11% di fatturato dovuto ai diversi lockdown, istituiti per limitare il diffondersi dei contagi, che hanno portato conseguentemente al blocco della stessa produzione di diverse realtà, la società di Stephan Winkelmann non può che tirare un sospiro di sollievo. Nel dettaglio, tra gennaio e marzo 2021 Lamborghini ha venduto complessivamente 2422 vetture, un numero che ha fatto segnare un record per l’azienda italiana grazie ad un +25% rispetto allo stesso periodo del 2020, e un +22% rispetto al trimestre 2019. Non a caso, sono state 8205 le auto consegnate nel 2019 e 7430 quelle del 2020.

Non sembra mancare dunque l’entusiasmo da parte dello stesso presidente e CEO di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, che ha dichiarato:

Lamborghini continua a dimostrare grande reattività al contesto e una crescente attrattività in un periodo di continue sfide e incertezze del mercato. Abbiamo davanti a noi una prospettiva molto positiva per quest’anno, grazie a un portafoglio ordini cresciuto del 25% rispetto al primo trimestre 2020 e che copre già nove mesi di produzione. Siamo pronti per i nuovi obiettivi che ci siamo posti e per rispondere concretamente, con importanti novità, al momento di grande trasformazione che sta investendo il comparto automotive nel suo complesso.

Tra le grandi ammiraglie della Casa del Toro, la Lamborghini Urus, con ben 1.382 esemplari venduti, continua ad essere il modello più richiesto, seguito dalla Huracan che ha raggiunto un totale di 753 unità vendute. Segue la sportiva Aventador con un totale di 287. Secondo quanto diffuso, il Q1 del 2021 ha visto uno slancio maggiore nei mercati di Cina, Germania e USA.