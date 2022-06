Nelle scorse ore, il marchio italiano di Sant’Agata Bolognese dedicato alla realizzazione di supercar esclusive ha registrato un nuovo nome dedicato a quella che potrebbe essere la sua prima elettrica. Come sappiamo, il percorso di Lamborghini verso una gamma elettrificata percorrerà i primi passi entro la fine del 2024, con la commercializzazione delle prime versioni ibride plug-in di Huracan e Urus.

Il primo veicolo elettrico, invece, giungerà entro la fine del decennio con un lancio previsto nel 2028. In attesa dell’arrivo di quella data, attendiamo una serie di prototipi e muletti da parte del costruttore che sicuramente non tarderanno ad arrivare. I nostri colleghi di CarBuzz sono riusciti tuttavia a venire a conoscenza di quello che potrebbe essere il nome della prima elettrica; potrebbe chiamarsi “Revuelto” che, in italiano, potrebbe significare irrequieto e turbolento, reincarnando quindi le doti del famoso V12 ormai in dismissione.

In ogni caso, il brevetto Lamborghini include una serie di classi drasticamente differenti dell’EUIPO; più precisamente, il marchio ha registrato il nome per le classi 9, 12, 25 e 28, praticamente dalle auto fino agli indumenti destando quindi sospetti non indifferenti. Nonostante questo depistaggio più o meno voluto, è la classe 12 quella più importante che rileva che potrebbe trattarsi di un veicolo elettrico. Sì, veicolo, in quanto non è precisato se avrà due o quattro ruote.

Al momento le informazioni in merito sono davvero limitate e tutto quello che sappiamo è che sarà una granturismo 2+2 definita come una soluzione differente da quella a cui siamo abituati; avrà un’altezza da suolo superiore alla media ma non sarà un vero e proprio SUV. Nonostante le libertà stilistiche che l’elettrico concede in termini di disegno e realizzazione, Lamborghini manterrà molto facilmente linee squadrate e facilmente riconoscibili come pre-annunciato dal numero uno della casa. Winkelmann, in una precedente intervista a Top Gear, ha anche precisato che i veicoli elettrici di Lamborghini sono saranno solamente dei proiettili sul dritto, ma manterranno delle doti dinamiche invidiabili.