Lamborghini ha ottenuto numeri del tutto importanti nel 2022: secondo i dati diffusi dall’azienda italiana produttrice di automobili sono infatti state 9.233 le vetture consegnate in tutto il mondo, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente.

Nonostante gli anni della pandemia, in cui le grandi case automobilistiche hanno dovuto fare i conti con un sostanziale calo delle vendite, le strategie della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese sembrano essere piuttosto vincenti.

Tra le vetture più vendute da Lamborghini durante il 2022, la Urus ha segnato 5.367 unità consegnate, seguita dalla Huracán con 3.113 unità e l’Aventador con 753 modelli consegnati.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica italiana, la crescita nel 2022 ha riguardato particolarmente l’Asia, dove ha registrato un +14%, seguita dall’America con un +10% ed EMEA con un +7% rispetto al 2021. Non passano inosservati i dati relativi agli Stati Uniti che segnano un +10% grazie alle 2.721 vetture consegnate. Seguono Chinese Mainland, Hong Kong & Macao con le loro 1.018 vetture consegnate e un +9% rispetto all’anno precedente. Numeri positivi anche dalla Germania e dal Regno Unito che hanno consegnato rispettivamente 808 (+14%) e 650 vetture ( +15% rispetto al 2021)

Continua il nostro trend di crescita e di sviluppo. Questo dimostra che la nostra direzione è solida e le nostre scelte vincenti. Si tratta del frutto di valutazioni collettive ben definite in grado di produrre risultati coerenti e concreti. Siamo stati in grado di gestire in maniera accurata e meticolosa una raccolta ordini straordinaria, perseguendo una chiara strategia che ha come obbiettivo primario il mantenimento di una crescita controllata a tutela dell’esclusività del nostro brand. Il 2023 rappresenterà un anno ricco di sfide e di cambiamenti che siamo pronti ad affrontare spingendoci sempre oltre. Abbiamo infine la possibilità di concentrarci sui prossimi obbiettivi anche grazie ad una lista d’attesa di 18 mesi che ci permette di guardare al futuro e ai prossimi traguardi con serenità, ha commentato Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini.