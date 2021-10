Lancia Delta elettrica, la futura base per Alfa Romeo Giulietta a batteria?

Il numero uno di Lancia. Luca Napolitano. ha confermato il ritorno su strada dell’iconica Delta, che però tornerà in salsa elettrica solo dopo il 2026. Una Lancia Delta elettrica potrebbe far storcere il naso a molti appassionati ma rappresenterà un’ottima occasione per Lancia e tutto il Gruppo Stellantis per lavorare in totale sinergia condividendo elementi e piattaforme. La base tecnologica, infatti, potrebbe arrivare da Alfa Romeo che proprio come Lancia condivide il posizionamento premium voluto da Carlos Tavares.

L’arrivo di una Lancia elettrica non significa necessariamente che arriverà una Alfa Romeo a batterie dello stesso segmento, tuttavia la possibilità di avere una piattaforma più che pronta potrebbe portare il marchio alla commercializzazione di qualcosa basato sulla futura Delta. Sebbene siamo a conoscenza che i primi veicoli 2.0 di Alfa Romeo saranno due SUV (Tonale e uno ancora non definito), una buona fetta di mercato è ancora interessata alle vetture a cinque porte tradizionale come la Volkswagen Golf o Audi A3. A questo proposito, il Biscione potrebbe concretizzare una nuova MiTo cinque porte oppure una Giulietta.

da Jean Francois Hubert/SB-Medien

Le possibilità a riguardo sono decisamente ampie, grazie all’utilizzo delle architetture comuni che saranno disponibili nei prossimi anni. Tra queste, una delle più interessanti potrebbe essere proprio la STLA Medium che entrerà sulle linee produttive a partire dal 2023. Questa piattaforma è stata appositamente pensata per vetture appartenenti al segmento C e D, con la possibilità di essere configurata con tipologie di trazioni anteriore, posteriore o integrale. L’autonomia dovrebbe essere superiore ai 500 km, mentre il powertrain nell’ordine dei 250 cv. La domanda adesso ci sorge spontanea; quale Alfa Romeo vi piacerebbe vedere in futuro?